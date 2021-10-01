Haaland’dan PSG’ye 50 milyon euro şartı

Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe’nin takımdan ayrılması halinde rotayı Norveçli yıldıza çevirecek.

Avrupa transfer piyasasının en gözde ismi olan Erling Haaland’ın hangi takıma gideceği merak konusu. Norveçli yıldız için bu yaz da nabız yoklayan PSG, Kylian Mbappe takımda kalmaya ikna olmazsa Haaland’a yönelecek.

PSG’nin sportif direktörü Leonardo ile Haaland’ın menajeri Mino Raiola arasındaki iyi ilişki transferin kaderini etkileyebilir.

La Gazzetta dello Sport’un haberine göre Raiola, PSG’den Haaland için yıllık 50 milyon euro maaş talep ediyor. Raiola ayrıca, Haaland’ın serbest kalma bedelinin basında yer alan 120 milyon euro’luk miktardan daha düşük olduğunu PSG’ye iletti.

21 yaşındaki golcünün gelecek yaz 70 ile 90 milyon euro arasında bir bedelle serbest kalabileceği iddia ediliyor. Dortmund cephesinden şu ana kadar gelen açıklamalar ise Haaland’ı satmak istemedikleri yönünde.

Raiola, bu yaz Gianluigi Donnarumma'nın PSG’ye transferinde de büyük rol oynamıştı. Milan ile sözleşme yenilemeyen İtalyan file bekçisi Paris’in yolunu tutmuştu.

Mbappe’nin kararı belirleyici olacak

Real Madrid’e gitmek istediği bilinen Mbappe’nin atacağı adım domino etkisi yaratabilir. PSG’nin önceliği Mbappe’yi takımda kalmaya ikna etmek. Bunu başaramadıkları takdirde Haaland formülü devreye girecek.

PSG, Mbappe’yi bedelsiz kaybettiği takdirde olası Haaland transferinde Finansal Fair Play engeline takılabilir. Fransız devinin bu soruna nasıl çözüm bulacağı ise şimdilik bilinmiyor.

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