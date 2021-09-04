Haaland, Mbappe, Real Madrid ve PSG: Yıldız savaşları kapıda!

Avrupa futbolunda gelecek yaz yaşanacak transferler taşların yerinden oynamasına neden olacak.

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun transferlerinin damga vurduğu yaz transfer döneminin son günlerinde Real Madrid ve PSG arasında Kylian Mbappe krizi yaşanırken, dünya futbolunun bu iki devi arasındaki yarış bununla sınırlı kalmayacak gibi görünüyor. İspanyol basınında yer alan habere göre iki takım, Erling Haaland için yarışmaya hazırlanıyor.

AS'ta yer alan habere göre Kylian Mbappe'yi sezon sonunda bedelsiz bir şekilde kadrosuna katacağından emin olan Real Madrid genç yıldıza Ocak ayında imza attırmayı hedefliyor. Mbappe için bonservis ödemeyecek olan Real Madrid, bu transfer için gözden çıkardığı bedeli ise Erling Haaland transferinde kullanıp, Norveçli oyuncuyu da kadroya katmak istiyor.

Mbappe'nin bu yaz satılması halinde yıldız oyuncunun alternatifini Haaland ve Robert Lewandowski olarak belirleyen PSG ise gelecek yaz Mbappe'nin takımdan ayrılmasının ardından Haaland'a yönelmeyi hedefliyor.

Norveçli golcü için Real Madrid ile yarışmaya hazır görünen PSG'nin, ikinci seçeneği ise Bayern Münih ile olan kontratının son senesine girecek olan Lewandowski olacak.

Raiola faktörü

Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi rekabetinin bir benzerini önümüzdeki 15 yıl boyunca yaşamaları beklenen Haaland ve Mbappe'nin aynı takımda buluşma ihtimali oldukça ilginç görünürken, başkan Florentino Perez ile Dortmund CEO'su Hans-Joaquim Watzke'nin yakınlığı birkay ay önce İspanyol ekibinin bu transferde bir adım önde olmasını sağlasa da bugün itibarıyla Real Madrid ve PSG'nin şansları eşit.

Haaland'ın menajeri Mino Raiola'nın PSG kadrosunda yer alan Donnarumma ve Verratti gibi oyuncuların da menajerliğini yapması Fransız ekibinin en önemli kozu gibi görünüyor.

Öte yandan Raiola'nın Haaland'ın yanı sıra sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Paul Pogba'nın da menajerliğini yapması İtalyan futbol adamını önümüzdeki yazın en popüler futbol figürü yapacak gibi görünüyor.

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