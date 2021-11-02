Guardiola'dan Manchester United'ı kızdıracak sözler: Club Brugge maçı daha önemli

İspanyol teknik adam, Şampiyonlar Ligi’nde Club Brugge ile oynayacakları maçın, hafta sonu Old Trafford’daki derbiden daha önemli olduğunu düşünüyor.

Belçika temsilcisiyle oynadığı ilk maçtan 5-1 galip ayrılan City, bu maçı da kazandığı takdirde Devler Ligi’nde üst üste dokuzuncu kez gruptan çıkmayı garantileyebilir.

Premier Lig’de lider Chelsea’nin beş puan gerisine düşen City’yi Cumartesi günü oldukça kritik bir derbi bekliyor.

Ne söyledi?

Ancak Club Brugge maçı öncesindeki basın toplantısında konuşan Guardiola, United maçını geri plana itti.

“Bu maç United karşılaşmasından daha önemli. Üst tura çıkmak için önümüzde harika bir fırsat var.”

“Premier Lig’de maç sayısı çok fazla, burada ise sadece altı maç oynuyoruz ve geriye yalnızca üç maçımız kaldı.”

“Üçüncü ve dördüncü maçlar belirleyici nitelikte ve büyük öneme sahip. İyi performans sergilemek için bu maçı ciddiye almalıyız. Rekabet her geçen yıl artıyor. Paris’te bir yenilgi aldık bile.”

Guardiola endişeli değil

City, ligde oynadığı son iki maçta West Ham ve Crystal Palace ağlarını havalandıramadı. Guardiola buna rağmen City’nin kendi dönemindeki en iyi futbolu oynadığına inanıyor.

“Oynadığımız futbolu ele alırsak, en iyi dönemlerimizden birini, belki de buraya geldiğimden beri en iyi dönemimizi geçiriyoruz.”

“Öte yandan hatalar yapmaya devam ediyor. Bireysel değil, ama takım olarak kendimizi geliştirmeliyiz.”

“Bazen geri dörtlü hata yapıyor, kimi anlarda ise pres yapmakta veya sahada hareket etmekte yavaş kalıyoruz.”

Agüero'ya mesaj gönderdi

Guardiola, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Sergio Agüero ile ilgili görüşlerini de aktardı.

Barcelona-Alaves mücadelesinin 41. dakikasında oyundan çıkan Arjantinli yıldız üç ay sahalardan uzak kalacak ve bu süre içinde tedaviye vereceği yanıt gözlemlenecek.

“Herkes için üzücü, özellikle de Sergio ve ailesi için. Manchester City’deki herkes geçmiş olsun dileklerini gönderiyor. Bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Ama önemli olan zaman değil. Sağlık ve yaşam her şeyden daha önemli.”

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