Fabio Capello'dan Allegri itirafı: Beni dinlemeyerek, hata yaptı!

İtalyan futbolunun bir dönem Juventus ile de başarıdan başarıya koşan efsane teknik direktörü Fabio Capello, Andrea Pirlo'nun yerine göreve gelen Massimiliano Allegri'nin Juventus'a dönüşünü hata olarak nitelendirdi. Capello, Juventus'un mevcut tüm problemlerinin Allegri'ye yükleneceğini önceden tahmin ettiğini açıkladı.

Dokuz yıllık Serie A şampiyonluğu serisinin sona ermesinin ardından Pirlo ile yolları ayıran ve Allegri ile anlaşan Juventus, bu sezona da bekentilerin çok uzağında başlamıştı. Calciomercato'ya yaptığı açıklamada ligde şu ana dek dört yenilgi alan Juventus'taki son durumu değerlendiren Capello, Allegri ile arasında geçen bir diyaloğu da paylaştı ve futbolseverleri şaşırttı.

"Allegri dönmemeliydi"

Juventus'un yaptığı teklif sonrasında Allegri ile bir görüşme gerçekleştirdiğini aktaran efsane teknik direktör, "Ona Juventus'a geri dönmemesi gerektiğini söylemiştim. Oyuncular mevcut başarısız tabloda sorumluluğu üstlenmeli ama böyle olmayacak. Allegri'ye başarısızlık halinde tek günah keçisi olacağını söylemiştim" dedi.

Juventus'un kazanan bir DNA'sı olduğunu aktaran dünyaca ünlü isim, "Ama şu anda bu DNA'yı sahada göremiyoruz. Oyuncular sahada üstlerine düşen görevleri yapmıyor. Herkes bunun Allegri'nin hatası olduğunu düşünüyor ama böyle değil. Bu durumu tersine çevirmenin sanılandan daha zor olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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