Premier Lig ekibi Tottenham, Antonio Conte'yi açıkladı

Nuno Espirito Santo ile yollarını ayıran Tottenham, yeni menajerini belirledi.

Kuzey Londra ekibi, Antonio Conte'nin takımın başına getirildiğini duyurdu.

Ne söylendi?

Tottenham Hotspur kulübünden salı günü öğle saatlerinde yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Antonio Conte'nin 2023 yazına kadar uzatma opsiyonlu sözleşmeyle baş antrenörümüz olarak atandığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz."

Conte ne söyledi?

İtalyan menajer, kulübün resmî sitesine yaptığı açıklamada şunları söyedi:

"Hem oyunculuğumda hem de teknik direktörlüğümde beni farklı kılan tutkumu ve kararlılığımı takıma ve taraftarlara aktarmak için sabırsızlanıyorum.

"Teknik direktörlüğe geri döndüğüm ve bunu Premier Lig'de zirvede yer alma hırsını taşıyan bir kulüpte yapabildiğim için çok mutluyum.

"Geçen yaz birlikteliğimiz gerçekleşmedi çünkü Inter'den yeni ayrılmıştım. Bu yüzden hocalığa geri dönmek için henüz doğru zaman olmadığını hissettim."

Antonio Conte, Premier Lig'de ne yapmıştı?

Geçen sezon Inter'i 11 yıl sonra İtalya Serie A'da şampiyonluğa ulaştıran Conte, Milano ekibinin maddi anlamda küçülmeye gitmesinin ardından kulüpten ayrılmıştı.

İtalyan menajer, 2016-2017 sezonunda Chelsea'yi çalıştırmış ve 93 puanla takımı şampiyon yapmıştı.

O sezon Tottenham ise ligi 86 puanla üçüncü sırada tamamlamıştı.

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