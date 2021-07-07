Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, Harry Kane ve Erling Haaland için istenen bonservis ücretlerini yüksek buldu.

Sergio Agüero’nun takımdan ayrılmasıyla forvet arayışına giren Manchester City, Tottenham’ın yıldızı Harry Kane için 100 milyon sterlinlik bir teklif yapmıştı. City, Tottenham’a bonservise ek olarak oyuncu da önerdi, fakat Tottenham bu teklifi yeterli bulmadı.

Takımdan ayrılmak istediği konuşulan Kane ile Manchester United ve Chelsea de ilgileniyor.

Guardiola’nın hedefindeki bir diğer isim de Borussia Dortmund’la müthiş bir çıkış yakalayan Erling Haaland. Ancak Dortmund, Norveçli golcü için talep ettiği miktarı 200 milyon euro’ya yükseltmişti.

Ne söyledi?

Katalan TV3 kanalına konuşan Guardiola’ya göre bu koşullarda transfer gerçekleştirmeleri mümkün değil:

“Konuşulan fiyatlara bir santrafor almamız imkansız. Bu kadar paramız yok.”

“Tüm kulüpler finansal zorluklar yaşıyor, bizim durumumuz da farklı değil. Bu pozisyonda Gabriel (Jesus) ve Ferran (Torres) gibi iki harika oyuncuya sahibiz.”

“Altyapıda genç oyuncularımız var, ayrıca geçmişte pek çok kez sahte dokuz ile oynadık. Gelecek sezon için santrafor transferi yapmama ihtimalimiz daha kuvvetli.”

“Transfer döneminde elimizden geleni yapacağız, ama kimseyi alamasak bile elimizde son dört yılda üç lig şampiyonluğu kazanmış ve Şampiyonlar Ligi’nde finale çıkmış bir kadro var.”

Kane için Euro 2020 bekleniyor

İngiltere ile Euro 2020’de yoluna devam eden Harry Kane’in transfer konusunu turnuva bitene kadar rafa kaldırdığı ve geleceğine ilerleyen haftalarda karar vereceği biliniyor.

27 yaşındaki oyuncuyu Tottenham’dan koparmak isteyen kulübün en az 120 milyon sterlini gözden çıkarması gerekecek.

Tottenham’ın yeni sportif direktörü Fabio Paratici, Kane’i takımda tutmak istediklerini, ama henüz oyuncuyla bir görüşme yapmadığını açıklamıştı.

Kane’in Tottenham ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçen sezon 23 golle Premier Lig’de gol kralı olan Kane henüz kulüp seviyesinde kupa kazanamadı. Kane’in ayrılık talebinin arkasında daha iddialı bir takıma gitme isteği yatıyor.

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