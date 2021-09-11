Guardiola: Ferran Torres’in kırk fırın ekmek yemesi lazım

Manchester City menajeri, Leicester’ın yıldız golcüsü Jamie Vardy ile Ferran Torres arasında yaptığı kıyaslamaya açıklık getirdi.

Transfer sezonunda istediği hamleleri gerçekleştiremeyen Manchester City, önce Harry Kane, ardından Cristiano Ronaldo için yaptığı girişimlerden sonuç alamamıştı.

İleri uca takviye yapamayan Pep Guardiola çözümü kadronun içinden bir isme bu pozisyonda görev vererek çare buldu. Asıl pozisyonu sağ kanat olan Ferran Torres, City’nin bu sezon çıktığı dört resmi maçta da merkez forvet olarak oynadı.

Milli ara öncesinde City’nin Arsenal’ı 5-0 yendiği maçta iki gol, bir asistle yıldızlaşan İspanyol oyuncu maçın adamı seçilmişti. Guardiola, maçın ardından verdiği demeçte Torres’in pozisyon alma becerisini Jamie Vardy’ye benzetmişti.

Ne söyledi?

Bu hafta Premier Lig’de oynayacakları Leicester City maçı öncesinde bir kez daha basın mensuplarının karşısına geçen Guardiola, Torres-Vardy konusunda geri adım attı.

“Ferran Torres’i Jamie Vardy ile kıyaslamadım. Sadece Ferran’ın benzer şekilde hareket ettiğini söyledim.”

“Ferran, Vardy ile kıyaslanabilecek bir kariyere sahip olması için kırk fırın ekmek yemeli. Vardy 34 yaşında, Ferran ise 21. Vardy harika şeyler başardı, Ferran ise daha yolun başında.”

City, Vardy'nin listesinde ikinci sırada

2012’den bu yana Leicester forması giyen Vardy’nin Manchester City’ye karşı karnesi oldukça parlak. Tecrübeli golcü City’ye karşı oynadığı 17 maçta dokuz gol attı ve üç asist yaptı.

Manchester City, Jamie Vardy'nin en çok gol attığı ikinci takım. İngiliz santraforun en sevdiği rakip ise ağlarını tam 11 kez sarstığı Arsenal.

Vardy’den övgüyle bahseden Guardiola, sözlerinin yanlış anlaşıldığını bir kez daha vurguladı.

“Jamie Vardy’nin büyük bir hayranıyım. O sözleri sadece Vardy savunma hattı arasında hareketli oynamayı sevdiği için yaptım. Normalde santraforlar bu kadar yer değiştirmez. Ferran da böyle oynamayı seviyor. Vurgulamak istediğim tek nokta buydu.”

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