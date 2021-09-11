Pele: Yeniden oynamayı dört gözle bekliyorum!

80 yaşındaki efsane, bu hafta geçirdiği ameliyattan sonra bir süre yoğun bakımda tutuluyor.

Brezilyalı efsane Pele, ameliyat sonrası sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.

80 yaşındaki eski futbolcu geçen hafta kolon tümörü nedeniyle ameliyat oldu.

Üç kez Dünya Kupası kazanan eski yıldız, rutin muayeneleri esnasında tümör keşfedilmesinin ardından Ağustos ayının sonunda Sao Paulo'daki Albert Einstein hastanesine yattı.

Pele ne söyledi?

Pele, aldığı iyi dilekler için sosyal medyadan hayranlarına teşekkür etti ve önümüzdeki günleri iyileşmesine odaklanarak geçireceğini söyledi.

Instagram paylaşımda bulunan Brezilyalı efsane, "Arkadaşlarım, her geçen gün biraz daha iyi hissediyorum. Yeniden oynamayı dört gözle bekliyorum ama yine de birkaç gün daha yatacağım." dedi.

"Buradayken ailemle bol bol konuşma ve dinlenme fırsatı buluyorum.

"Sevgi dolu mesajlarınız için tekrar teşekkürler. Yakında tekrar birlikte olacağız!"

Pele'nin sağlık durumu nedir?

Sao Paulo hastanesi, futbol efsanesinin "tatmin edici bir şekilde iyileştiğini, bilincinin açık olduğunu, aktif olarak konuştuğunu ve yaşamsal belirtilerini normal bir şekilde koruduğunu" doğruladı.

Ancak Pele şimdilik yoğun bakımda tutulmaya devam edecek.

Eski Santos yıldızı, son yıllarda çeşitli tıbbi sorunlar yaşadı ve 2012'de kalça protezi takıldığından bu yana yürüteç ve tekerlekli sandalye kullanıyor.

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