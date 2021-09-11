Beşiktaş'ın yıldızı Miralem Pjanic: Koeman'ı Messi bile anlamadı

Tecrübeli orta saha, Messi'nin de Koeman'ın kararına anlam veremediğin açıkladı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic, hiç kuşkusuz Barcelona'daki son dönemlerinde sıkıntılı bir süreçten geçti.

Bosna-Hersekli yıldız, Barça Teknik Direktörü Ronald Koeman ile ciddi bir iletişim problem yaşadı ve bunu da her fırsatta dile getirdi.

Pjanic, Hollandalı teknik direktörle yaşadığı sorunu bir kez daha dile getirdi.

Ne söylendi?

Tuttosport'a konuşan tecrübeli orta saha, Koeman'ın kendisine yaklaşımını şu sözlerle eleştirdi:

"Koeman'ın bana karşı tavrı ilginçti. Lionel Messi bile anlamadı.

Bana bir kaç kez şöyle dedi; 'Neden oynamana izin vermiyor? Sorun ne?'

Daha önce ne demişti?

Pjanic, daha önce yaptığı açıklamalarda da Barça hocasını eleştirmişti.

"Koeman bana bir şeyler açıklamaya ya da durumuma ilişkin bir çözüm bulmaya çalışmadı. Ben ona mevkime dair ne istediğimi ve ne yapmam gerektiğini sormaya giderdim.

"Takıma olabildiğince çabuk adapte olmak ve fayda sağlamak istedim.

"Koeman'ın doğrudan yüzüme konuşmasını tercih ederdim ama onun çok garip bir iletişim şekli vardı. Bunu ilk kez yaşadım.

"Çalıştığım tüm antrenörlerimle çok iyi bir ilişkim vardı ama Barcelona'da sorunun ne olduğunu bilmiyorum.

"Sanırım Koeman bununla başa çıkamayacağı için sorumluluklarıyla yüzleşmek istemedi."

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