Guardiola açıkladı: Dört oyuncu ayrılmak istiyor

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, bazı oyuncuların takımdan ayrılmak istediği yönündeki söylentileri doğruladı.

Guardiola, Community Shield’da Leicester City ile karşılaşacakları maç öncesinde düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı.

Bernardo Silva’nın başka bir takıma gitmek istediğini söyleyen tecrübeli teknik adam, City’ye kalmayı düşünmeyen üç oyuncu daha bulunduğunu belirtti.

Ne söyledi?

“Bernardo’nun yanı sıra ayrılmak isteyen iki ya da üç oyuncu daha var. Ama onlar şimdilik bizim oyuncularımız. Teklif geldiği takdirde masaya oturmaya hazırız, her şey onlara bağlı.”

“Antrenmanlarına en iyi şekilde devam ediyorlar. Ayrılmak isteyen oyunculara kapı sonuna kadar açık, çünkü mutsuz olan kimseyi burada tutmak istemiyoruz. Ama bize bir kulüpten teklif getirmek zorundalar.”

Diğer üç isim kim?

Guardiola, ayrılmak isteyen diğer isimlerle ilgili ısrarlı sorular karşısında daha fazla detay vermedi. Ancak İngiliz basınında Gabriel Jesus, Aymeric Laporte ve Raheem Sterling’in bu üç isim olabileceğine yönelik tahminler yürütülüyor.

Dörtlü arasında ismi kesinleşen tek oyuncu Bernardo Silva. Portekizlinin Manchester’da mutsuz olduğu bir süredir konuşuluyor. Bernardo Silva’nın takımla veya Guardiola’yla bir sorun yaşamadığı, ancak İngiltere’deki hayata adapte olmakta zorlandığı kaydedildi.

Bernardo Silva’nın adı sıklıkla La Liga’nın son şampiyonu Atletico Madrid ile anılıyor. 2017'de Monaco'dan 45 milyon sterline transfer edilen Silva'nın City ile 2025 yılına dek kontratı bulunuyor.

Ucuza bırakmayacak

Brezilyalı golcü Gabriel Jesus ile Juventus’un ilgilendiği belirtiliyor. Savunmada gözden düşen ve son iki sezonda ligde toplam 31 maça çıkabilen Laporte için ise öncelik İspanya’ya dönmek.

Ancak, Jack Grealish’e 100 milyon sterlinlik rekor bonservis ödeyen City, istediği düzeyde teklifler gelmediği takdirde yıldızlarını elinden çıkarmayacak.

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