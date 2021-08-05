BİR DEVİR SONA ERDİ: LIONEL MESSI BARCELONA'DAN AYRILDI

Katalan ekibi sözleşmesi sona eren efsane oyuncunun kulüpten ayrıldığını duyurdu.

Futbol dünyasında son yıllarda yaşanan en büyük deprem bugün Barcelona'da yaşandı. Katalan devi altyapısından yetişen ve birçok futbol otoritesine göre tarihin en iyi futbolcusu olan Lionel Messi'nin kulüpten ayrıldığını resmen açıkladı.

İki tarafın uzlaşmaya varma çabasına rağmen Barcelona'nın maaş bütçesi problemi ayrılığı getirdi.

ÚLTIMA HORA | Leo Messi no seguirá ligado al FC Barcelona — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 5, 2021

Katalan ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz Messi ile yeni bir sözleşme için anlaşmaya varmasına rağmen La Liga'nın maaş bütçesi konusundaki ekonomik ve yapısal engelleri yeni sözleşme imzalamamıza engel oldu. Messi bu durumdan ötürü Barcelona'da devam etmek istemediğini bildirdi. Oyuncumuza Barcelona'ya kattıkları için teşekkür ediyor ve profesyonel hayatında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Görüşmeden sonuç çıkmadı

Önceki gün Barcelona ile yeni sözleşme imzalamak için Barselona'ya gelen Messi, babası aracılığıyla katıldığı görüşmelerde kulüple anlaşma sağlayamamıştı. Bir süredir Barcelona'da kalacağı belirtilen Messi geçtiğimiz yaz da takımdan ayrılmak istemiş ancak sözleşme probleminden dolayı kulüpte kalmaya devam etmişti.

Barcelona'da yapılan başkanlık seçiminin ardından ikinci kez göreve başlayan Joan Laporta'nın Messi ile arasının iyi olması efsane oyuncunun kulüpte devam edeceği beklentisini oluştururken, La Liga yönetiminin maaş bütçesi konusunda geri adım atmaması Barcelona'yı içinden çıkılamayan bir probleme sürüklemişti.

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