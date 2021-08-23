Cristiano Ronaldo'nun kardeşi paylaşım yaptı, ortalık karıştı

Portekizli futbolcunun Udinese'deki sevinci yarım kaldı.

Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Udinese karşılaşmasında attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal olunca Portekizli futbolcunun kız kardeşi Elma dos Santos Aveiro, açtı ağzını yumdu gözünü.

Aveiro, golün iptal edilmesinin ardından sosyal medya hesabı Instagram'dan bir hikâye paylaşarak, "Soygun başlıyor" yazdı.

Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve gündem oldu.

Udinese'de neler yaşandı?

Juventus, İtalya Serie A'nın ilk haftasında deplasmanda Udinese ile karşı karşıya geldi.

Massimiliano Allegri'nin kulübe geri dönmesiyle birlikte geçen sezon Inter'e kaptırdığı şampiyonluğu geri almak isteyen Juve, karşılaşmaya çok hızlı başladı.

3. dakikada Paulo Dybala, 23. dakikada ise Juan Cuadrado'nun golleriyle 2-0'ı yakalayan Torino ekibi, devreyi 2-0 önde kapattı.

Ev sahibi ekip, 51'de Roberto Pereyra'nın penaltıdan kaydettiği golle farkı bire indirirken, maça yedek başlayan Cristiano Ronaldo 59. dakikada oyuna girdi.

Udinese, 83. dakikada Gerard Deulofeu'nun golüyle 2-2'lik beraberliği sağladı.

Ronaldo'nun golü nasıl iptal edildi?

Karşılaşmanın 90+4'üncü dakikasında Federico Chiesa'nın sağ kanattan ortasına arka direkte iyi yükselen Cristiano Ronaldo, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

Fakat golden sonra yapılan 'VAR' incelemesi sonrasında pozisyonun ofsayt olduğu tespit edildi ve gol iptal oldu.

Ardından karşılaşma 2-2'lik sonuçla sona erdi.

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