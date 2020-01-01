Glenn Murray: Köşe vuruşu kullanılırken sosyal mesafeyi nasıl koruyacaksınız?

Brighton'ın forveti, Premier Lig'in 8 Haziran'da geri dönme planıyla ilgili endişelerini dile getirdi.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Mart ayında askıya alınan İngiltere Premier Lig'de maçların 8 Haziran'dan itibaren seyircisiz olarak başlatılması gündemde yer alıyor.

Premier Lig kulüpleri 1 Mayıs Cuma günü bir araya gelip, 2019-20 sezonunun geleceği hakkında planlarını tartışacak. Bu toplantıdan hangi karar çıkarsa çıksın, son kararı İngiltere hükümeti verecek.

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Premier Lig ekiplerinden 'ın İngiliz forveti Glenn Murray, Daily Mail'e yaptığı açıklamada seyircisiz maçlarda bile stadyumda çok fazla çalışan insan gerekeceğine ve bu nedenle bu kadar hızlı bir geri dönüşün iyi bir fikir olmayacağına dikkat çekti.

Daha fazla takım

Murray "Sadece kadrodaki insanlar maçların oynatılması için yeterli olmayacak. Maçlar seyircisiz olsa da çok fazla insan stadyumda olacak. Bu da büyük bir risk taşıyor. 2021 yılına kadar sosyal mesafenin korunması gerekeceğine dair haberler duydum. Köşe vuruşu kullanılırken sosyal mesafeyi nasıl koruyacaksınız? Böyle bir karar vermek çok zor. Bana göre liglerin yeniden başlatılması için biraz daha beklenilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Premier Lig askıya alınmadan önce 29 maç sonunda topladığı 29 puanla 15. sırada yer alan Brighton formasıyla bu sezon 20 maça çıkan Murray, 2 gol kaydetti.