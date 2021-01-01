Gianluigi Buffon'un yeni takımı 25 gün içerisinde netleşecek

Sevgilisi Ilaria D'Amico, efsane kalecinin yeni takımını seçmek için önünde 25 günlük süreç bulunduğunu söyledi.

Juventus forması giydiği 19 sezonun ardından İtalyan devine veda eden Gianluigi Buffon'un gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceği henüz netleşmese de efsane kaleciyle bir çocuk sahib olan gazeteci sevgilisi Ilaria D'Amico, 43 yaşındaki kalecinin kariyerini yurt dışında sürdürme ihtimalinin oldukça güçlü olduğunu öne sürdü.

Ilaria D'Amico ne söyledi?

Buffon'un futbolu bırakmayacağını ve kariyerini sürdüreceğini söyleyen İtalyan gazeteci, birçok alternatifin masada olduğunu söyledi:

"Buffon gibi bir efsane için İtalya'da farklı bir takımın formasını giymek kolay değil ama Serie A'nın her zaman çekici bir alternatif olduğunu da unutmamak gerekiyor.

"Değerlendirmesi gereken bazı önemli öneriler aldı ve bunlar hakkında karar vermesinin yaklaşık 25 gün sürebileceğini düşünüyorum. Buffon devam etmek istiyor."

Milli takım rekoru elinde

2018-2019 sezonunda PSG'ye transfer olan ve bir sezon boyunca Fransız ekibinin kalesini koruyan Buffon, geçtiğimiz sezon başında yeniden Juventus'ea dönmüş ve son iki sezonda toplam 28 maçta forma giymişti.

Juventus'ta daha çok rotasyon oyuncusu olarak değerlendirilen Buffon 2018 yılında milli takımı bırakmıştı.

Juventus formasıyla 10 Serie A şampiyonluğu yaşayan Buffon, dört kez İtalya Kupası'nı kaldırma sevinci yaşarken, üç kez de Şampiyonlar Ligi finali oynamıştı.

2006 Dünya Kupası'nda şampiyonluğua ulaşan İtalya Milli Takımı'nın da kalesini koruyan Buffon, milli takım formasını 176 kez giymiş ve İtalya ile en çok maça çıkan oyuncu olmuştu.

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