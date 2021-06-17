Gianluigi Buffon 20 sene sonra Parma'ya döndü

Adı Türk takımlarıyla da anılan 43 yaşındaki Buffon futbolu, başladığı takımda bırakacak.

Birçok futbol otoritesine göre futbol tarihinde tüm zamanların en iyi kalecisi olan Gianluigi Buffon, altyapısından yetiştiği Parma'ya geri döndü. Juventus ile olan kontratının sona ermesinin ardından efsanesi olduğu siyah-beyazlı takımdan ayrılan Buffon, Parma ile resmi sözleşme imzaladı ve 20 yıl aranın ardından yuvaya geri dönmüş oldu.

2023'e dek sözleşme imzalayan bu sezon Serie A'ya veda eden Parma'nın İtalya'nın en üst ligine dönme mücadelesinde başrolü oynayan isim olacak.

43 yaşındaki eldiven daha önce Juventus Calciopoli skandalının ardından ligden düşürüldüğün de de Serie B'de forma giymiş ve ayrılan birçok yıldıza rağmen takımda kalmıştı.

Parma formasıyla Serie A'daki ilk maçına 1995'te çıkan Buffon her şeyin başladığı yere dönerken, transferin açıklandığı video da oldukça özeldi. Buffon'un Superman'e benzetildiği video kısa sürede dünyanın dört bir yanındaki futbolseverlerden büyük bir beğeni alırken, Parma böylelikle dünya çapında bir reklam yapmış oldu.

Takım arkadaşlarının çocuklarıyla oynadı

1995-2001 yılları arasında giydiği Parma formasıyla önemli başarılar elde eden Buffon, sarı-mavili kulüple İtalya Kupası, İtalya Süper Kupası ve UEFA Kupası'nı kazanma başarısı göstermişti.

Parma'da UEFA Kupası'nı kazanırken Lillian Thuram ve Enrico Chiesa ile birlikte oynayan efsane kaleci, kariyerinin ilerleyen bölümünde İtalya Milli Takımı'nda Enrico Chiesa'nın oğlu Federico Chiesa ile birlikte oynarken, Lillian Thuram'ın oğlu Marcus Thuram'a da rakip olmuştu.

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