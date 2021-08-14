Gerard Pique’den Memphis Depay için büyük fedakarlık

Lionel Messi’yi takımda tutmayı başaramayan Barcelona, yeni sezon öncesi üç yeni transferine güçlükle lisans çıkarabildi.

Barcelona, Eric Garcia ve Rey Manaj’ın ardından Memphis Depay’a da La Liga için lisans çıkarıldığını duyurdu.

Katalan ekibinin Hollandalı yıldızın ismini La Liga’ya bildirmesi, Gerard Pique’nin maaşında indirime gitmeyi kabul etmesiyle mümkün oldu.

Resmi açıklama geldi

La Liga’nın belirlediği maaş sınırı nedeniyle transferde el sıkıştığı oyuncularla sözleşme imzalamakta güçlük çeken Barcelona, bu nedenle Lionel Messi’nin PSG’ye gidişini eli kolu bağlı seyretmek zorunda kalmıştı.

Üç oyuncuyla ilgili müjdeli haberi resmi sitesinden yapılan açıklamayla duyuran Barcelona, Pique’ye de yaptığı fedakarlık için teşekkür etti.

“Barcelona, Memphis, Eric Garcia ve Rey Manaj’a İspanya Profesyonel Futbol Ligi’nde oynayabilmeleri için lisans çıkarmıştır.”

“Barcelona’nın ikinci kaptanı Gerard Pique’ye, maaşında önemli miktarda indirime gitmeyi kabul ederek bunu mümkün kıldığı için teşekkür ediyoruz.”

“Pazar günü Real Sociedad ile oynayacağımız açılış maçında Ronald Koeman tüm A takım oyuncularından yararlanabilecek.”

Alba ve Busquets ile görüşmeler sürüyor

Kulüp üzerindeki ekonomik yükü azaltmaya çalışan Barcelona, şu ana kadar bu doğrultuda bazı adımlar attı.

Jean-Clair Todibo’yu 8 milyon euro’ya Nice’e, Junior Firpo’yu 15 milyon euro’ya Leeds’e, Carles Alena’yı 5 milyon euro’ya Getafe’ye, Konrad De la Fuente’yi 3,5 milyon euro’ya Marsilya’ya satan Barça, Trincao’yu ise 6 milyon euro karşılığında Wolverhampton’a kiralamıştı. Matheus Fernandes’in ise sözleşmesi feshedildi.

Ancak problemler sona ermiş değil. Şu anda sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Sergio Agüero’ya henüz lisans çıkarılmadı. Açıklamada; Barcelona’nın Sergio Busquets ve Jordi Alba ile maaş indirimi konusunda görüşmelerini sürdürdüğü bilgisine yer verildi.

Barcelona, uzun süredir Pjanic ve Umtiti’yi elden çıkarmaya çalışsa da, yüksek maaşları nedeniyle şimdilik bu iki oyuncuya yeni bir adres bulunamadı. Pjanic’in adı, son dönemde sık sık eski takımı Juventus ile anılıyor.

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