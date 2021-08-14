Real Madrid, La Liga’dan ayrılmayı planlıyor

İspanya’da kulüplerin La Liga yönetimiyle yaşadığı anlaşmazlıklar, Real Madrid’in radikal bir kararı gündemine almasına neden oldu.

La Liga başkanı Javier Tebas’ın kulüpler üzerinde kurduğu baskıdan kurtulmak isteyen Real Madrid, İngiltere Premier Ligi’ne katılmayı opsiyonları arasına aldı.

Mundo Deportivo’nun haberine göre; Real Madrid birkaç haftadır Premier Lig’de mücadele edebilmesi için gereken şartlar ve bu planın uygulanabilirliği üzerine araştırma yapıyor.

2.1 milyar euro'luk anlaşma ipleri kopardı

Tebas’la daha önce Avrupa Süper Ligi konusunda da karşı karşıya gelen Real Madrid başkanı Florentino Perez için, La Liga yönetiminin CVC ile yaptığı ortaklık anlaşması bardağı taşıran son damla oldu.

CVC, La Liga’ya ligin ticari haklarındaki %10’luk hisse için 2.1 milyar euro ödemeyi kabul etmiş, Barcelona ve Real Madrid ise ortak bir açıklamayla bu anlaşmaya karşı çıkmıştı.

Söz konusu anlaşma, Cuma günü Birinci ve İkinci Lig temsilcilerinin katıldığı bir toplantıyla kulüplerin insiyatifine sunuldu. Real Madrid, 38 evet oyuna karşılık 4 hayır oyuyla kabul edilen anlaşmayı yargıya taşıyacağını açıklamıştı.

Serie A ve Bundesliga da olabilir

Real Madrid, Barcelona ve Juventus’la birlikte Avrupa Süper Lig projesinin arkasında durmaya devam eden üç kulüpten biri. Futbol dünyasından gelen yopun tepkiler üzerine şimdilik rafa kalkan projenin yakın gelecekte yeniden hayata dönmesi zor gözüküyor.

İspanyol devi bu nedenle başka bir çözüm yolu arıyor. Real Madrid, Premier Lig’in yanı sıra İtalya Serie A ve Almanya Bundesliga’yı da seçenekler arasında değerlendirdi.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması, yaratacağı bürokratik engellerle Real Madrid’in Premier Lig’e katılmasını da biraz daha zorlaştırabilir.

Kulüpten yalanlama geldi

Mundo Deportivo’nun haberine sosyal medyadan yanıt veren Javier Tebas, bu fikri ‘saçmalık’ olarak nitelendirdi. Real Madrid kulünü ise resmi siteden yaptığı açıklamayla iddiayı yalanladı.

“Mundo Deportivo’nun bugünkü nüshasında yer alan, Real Madrid’in La Liga’dan Premier Lig’e geçeceğine dair haber tamamen gerçek dışıdır. Absürt ve gerçekleşmesi imkansız olan bu senaryo, kulübümüze rahatsızlık verme amacı taşımaktadır.”