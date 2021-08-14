PSG’nin transferi kapatmaya niyeti yok

Yıldızlarla dolu kadrosuna son olarak Messi’yi ekleyen Paris Saint-Germain şimdi de rotayı İtalya’ya çevirdi.

PSG bu yaz önemli transferlerinden birini Real Madrid’in kaptanı Sergio Ramos’u renklerine bağlayarak yapmıştı. Ancak tecrübeli savunmacının uzayan sakatlığı Fransız kulübünü arayışa yöneltti.

Baldırındaki sakatlık nedeniyle hazırlık kampının büyük bölümünü kaçıran Ramos, hazırlık maçlarında ve Ligue 1’in açılış haftasında forma giyemedi.

35 yaşındaki stoperin Eylül ayı başında sahalara dönmesi bekleniyordu, fakat Fransız basınında yer alan haberlere göre Ramos’un formasına kavuşması iki ayı bulabilir. Bu da Ramos’un ligde en az altı, Şampiyonlar Ligi’nde ise en az iki maçı kaçırması anlamına gelecek.

PSG daha önce de istemişti

La Gazzetta dello Sport’un haberine göre; PSG, Ramos’un sakatlığı nedeniyle daha önce de ilgilendiği Kalidou Koulibaly için girişimleri yeniden başlattı.

Ramos transferi öncesinde Senegalli savunmacı için Napoli’ye 40 milyon euro teklif eden PSG, İtalyan kulübünden olumsuz yanıt almıştı. Napoli başkanı Aurelio De Laurentiis, Koulibaly için 50 milyon euro talep ediyor. Transferin bu iki miktar arasında bir bedelle bitebileceği tahmin ediliyor.

Koulibaly için girişimde bulunan bir diğer kulüp Manchester United, savunmadaki boşluğu tıpkı PSG gibi Real Madrid’den bir oyuncu transfer ederek doldurmuştu. Kırmızı Şeytanlar, Madrid’den ayrılmak isteyen Raphael Varane için 41 milyon sterlin bonservis ödeyecek.

Koulibaly’nin kariyeri

Profesyonel futbola Metz formasıyla adım atan Koulibaly, buradaki iki sezonun ardından Belçika’nın Genk takımına transfer oldu. Yükselişine devam eden Senegalli, iki yıl sonra Napoli’nin yolunu tuttu.

Napoli’de geçirdiği yedi sezonun her birinde Serie A’da en az 25 maça çıkan Koulibaly, adeta bir istikrar abidesi. ‘Duvar’ lakaplı stoper, güçlü fiziği, hızı ve agresif oyunuyla dikkat çekiyor.

Ancak bu agresiflik fazla kart görmesine yol açabiliyor. Koulibaly geçen sezon Serie A’da çıktığı 26 maçta sekiz sarı ve bir kırmızı kart görmüştü.

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