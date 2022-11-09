Gerard Pique kariyerini kırmızı kartla noktaladı: Oyundan atılmak için hakeme ne söyledi?

Gerard Pique, Barcelona formasıyla son maçında hakeme küfür ettiği için oyundan atıldı ve kariyerine kırmızı kartla veda etti.

Pique devre arasında hakemle tartıştı

Sözlü taciz kırmızı kartı çıkardı

Kariyerini noktalayan oyuncu son maçında oynayamadı

NE OLDU? Deneyimli savunma oyuncusu, takım arkadaşı Robert Lewandowski'nin oyun dışı kalmasının ardından kendisi de kırmızı kart gördü. Maça yedek kulübesinde başlayan Gerard Pique, Barcelona kadrosunda son kez yer aldı. Ancak ikinci yarının sonunda hakem Gil Manzano'yu tünele kadar takip etti ve ikili hararetli bir tartışma yaşadı. Hakem maç raporunda Pique'nin kendisini sözlü olarak taciz ettiğini belirtti.

NE SÖYLENDİ? Gerard Pique'nin son maçında hakeme şunları söylediği iddia edildi: "Osasuna'nın golündeki korneri gördün mü? Bize en çok hata yapan hakemsin. Lanet birisin, rezilsin, git kendini b*c*r!"

BÜYÜK RESİM: Kasım ayının başında Pique, futbolu bırakacağını açıkladı ve Barcelona geçen hafta Camp Nou'daki son maçına çıkan oyuncuya sıcak bir veda yaptı. Ancak Osasuna karşısında kadroda son kez yer alan Pique, kariyerini kırmızı kartla noktaladı.

BİR FOTOĞRAFTA HİKAYE:

DAZN

BARCELONA İÇİN SIRADA NE VAR? Katalan devi sayısal dezavantajına rağmen Osasuna'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı ve Dünya Kupası arasına çıkmadan önce La Liga'ın zirvesine yerleşti.

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