MMA dövüşçüsü Conor McGregor, Liverpool'u satın almak istiyor

MMA dövüşçüsü Conor McGregor, Kırmızıların satışa çıkarıldığı haberleri üzerine Liverpool'u satın almak istediğini söyledi.

Kulüp sahipleri FGS takımın hisselerini satabilir

McGregor bu satışa ilgisini dile getirdi

Dövüşçü daha önce de Chelsea'yi satın almak istediğini söylemişti

NE OLDU? MMA yıldızı Conor McGregor, sosyal medyada kendisine, "Liverpool'u satın al" diyen taraftara olumlu yanıt verdi. McGregor, "Bunun olmasını çok isterim! Satış haberlerini duyar duymaz bu konuda bilgi aldım. Ne harika bir kulüp ama!" sözleriyle Liverpool'u satın almak istediğini söyledi.

BÜYÜK RESİM: McGregor'ın kendi başına bir kulüp almaya yetecek kadar serveti yok ama teorik olarak diğer sporcuların yaptığı gibi kulübün yatırımcısı olabilir. Örneğin NBA yıldızı LeBron James, Liverpool'un sahibi FGS'nin hissedarları arasında yer alıyor.

LIVERPOOL İÇİN SIRADA NE VAR? FGS, kulübü henüz resmi olarak satışa çıkarmadı. Tamamen devretme söz konusu olmasa bile hisselerin bir miktarının satılabileceği konuşuluyor. Kulüp sahipleri nihai kararı ilerleyen günlerde verecek.

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