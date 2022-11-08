İrfan Can Kahveci'den Casillas ile Puyol'a gönderme: "Alioski, hikayemizi anlatmanın vakti geldi"

Sarı-lacivertlilerin orta sahası, Iker Casillas ile Carles Puyol'un dünya gündemini sallayan paylaşımına gönderme yaptı.

Puyol ile Casillas arasındaki "Hikayemizi anlatmanın vakti geldi" paylaşımı çok konuşulmuştu

İrfan Can Kahveci, Alioski ile sarıldıkları fotoğrafı paylaştı

Futbol efsanelerine gönderme yaptı

NE OLDU? Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor'u evinde 1-0 mağlup etti. İrfan Can Kahveci aldıkları galibiyetin ardından Alioski ile olan bir fotoğrafını paylaşıp Iker Casillas ile Carles Puyol'a gönderme yaptı.

NE SÖYLENDİ? Alioski'ye sarıldığı fotoğrafı Instagram Hikaye bölümünden paylaşan İrfan Can Kahveci şunları söyledi: "Hikayemizi anlatmanın vakti geldi, Alioski"

NE OLMUŞTU? Real Madrid efsanesi Iker Casillas sosyal medya hesabından eş cinsel olduğunu açıklamıştı. Casillas'ın paylaşımına Carles Puyol, "Hikayemizi anlatmanın vakti geldi" sözleriyle yanıt vermişti. Ancak daha sonra durumun ciddi olmadığı anlaşıldı. Iker Casillas sosyal medya hesabının çalındığını söyledi.

İRFAN CAN KAHVECİ'NİN PAYLAŞIMI:

IG/kahveci10

İRFAN CAN KAHVECİ İÇİN SIRADA NE VAR? İrfan Can Kahveci, Dünya Kupası arasına çıkmadan önce Fenerbahçe ile son maçını 12 Kasım'da Giresunspor'a karşı oynayacak.