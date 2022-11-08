Kamerunlu golcü, Liverpool'un Mısırlı yıldızından etkilenmediğini söylerken ona meydan okudu.

Mohamed Salah, Premier Lig'in en iyi oyuncularından biri olarak görülüyor

Ancak Vincent Aboubakar bu fikre katılmıyor

Beşiktaş'ın eski yıldızı, Salah'ın yaptıklarını yapabileceğini söylüyor

NE OLDU? Premier Lig'de Liverpool formasıyla mücadele eden Mohamed Salah, dünya futbolunun en değerli oyuncuları arasında yer alıyor. Kamerunlu Vincent Aboubakar ise büyük bir kulüpte oynasa Mısırlının yaptıklarını yapabileceğini söyleyerek Salah'a meydan okuyor.

NE SÖYLENDİ? 90FootbalFr'ye konuşan Vincent Aboubakar şunları söyledi: "İnsanların tutumlarını anlıyorum. O, Premier Lig'deki en iyi golcülerden biri. Ama benim bakış açım daha farklı. İnsanların beğenmesi umrumda değil, ondan etkilenmiyorum. Onun yaptığını yapabilirim. Sadece büyük bir kulüpte oynama fırsatım yok!"

ABOUBAKAR İÇİN SIRADA NE VAR? Al-Nassr forması giyen Vincent Aboubakar, 2022 Dünya Kupası'nda Kamerun ile başarılı bir turnuva geçirmeyi bekliyor. Kamerun'un grubunda Sırbistan, İsviçre ve Brezilya yer alıyor.

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