Teknik direktörlük koltuğuna efsane golcü Andriy Shevchenko'nun oturmasının ardından gol yollarındaki sıkıntıyı çözmek isteyen Genoa'nın yeni golcüsü, bu sezon Lazio'nun kaptanı Ciro Immobile'den sonra en fazla gol atan İtalyan oyuncu Kelvin Yeboah oldu.

21 yaşındaki Gana asıllı yıldızın hikayesi ise oldukça dikkat çekici.

Bu sezon Avustruya Ligi takımlarından Sturm Graz formasıyla tüm kulvarlarda 28 maça çıkan Yeboah bu karşılaşmalarda 15 kez rakip fileleri sarsarken, bir aile geleneği de sürdürecek gibi görünüyor.

90'lı yıllarda Gana Milli Takımı'nın formasını giyen unutulmaz golcü Anthony Yeboah'ın yeğeni olan Kelvin, Avrupa'da Eintracht Frankfurt, Leeds ve Hamburg gibi takımlarda forma giyen amcasının kariyerini geride bırakmayı hedefliyor.

Accra'da doğan e 4 yaşında İtalya'nın Novara bölgesindeki Bellinzago'ya taşınan Kelvin, kendisini tıpkı amcası gibi hızlı ve güçlü olarak nitelendiriliyor:

"Çocukken çok küçük ve zayıftım. Başlarda şans benimle değildi. Londra'ya gitmeye karar verdim ve orada büyüdüm.

"Kariyerimde bana yardımcı olabileceğine inandığım oyun tarzlarına ilişkin bazı şeyleri burada öğrendim. Vücudumu yönetmeyi ve hızımı kullanmaya başladım.

"İtalya'dan İngiltere'ye gitmek benim için önemliydi"

Milli takım tercihini yapmadı

Ağustos ayında Gana A Milli Takımı'ndan da davet alan Kelvin şu an için İtalya U21 Takımı'nın kadrosunda yer alsa da milli takım tercihini henüz yapmadı.

Hücum hattında görev yapan Caleb Ekuban'ı Konyaspor'a göndermeye hazırlanan Genoa'ya 6.5 milyon euro'luk bonservis bedeliyle transfer olan genç oyuncunun forma rekabeti konusundaki en güçlü rakibi ise Mattia Destro olacak.

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