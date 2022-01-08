Barcelona kaptanı Gerard Pique, 30 milyon euro'luk iddiaya banka dekontu ile yanıt verdi

Barcelona kaptanı Gerard Pique maaşında indirime gitmediğine dair dedikodulara yanıt verdi ve finansal problemlerin yaşandığı kulüpte büyük bir kesintiye gittiğini vurguladı.

Geçtiğimiz yıl mali sıkıntılarla boğuşan Katalan devi, mevcut sezondan önce Lionel Messi ile sözleşme imzalayamadı ve birkaç oyuncunun maaşını düşürmek zorunda kaldı.

Barça savunmacısı Pique ise hakkında çıkan iddialara rağmen indirime giden oyunculardan biri ve yıldız savunmacı maaşının 30 milyon euro'ya yakın bir meblağda olduğu dedikodularını asılsız bıraktı.

Gerard Pique ne söyledi?

Twitter hesabından paylaşım yapan Gerard Pique hakkındaki iddialara banka dekontu ile yanıt verdi.

"Bunun gibi karakterler, arkadaşlarını savunmak için bir kamu kanalından arta kalanlar," diyen Pique maaşında indirime gitmediğini iddia eden muhabirleri hedef aldı.

"İşte 30 Aralık'ta aldığım maaşın %50'si olan bordrom. Biraz saygılı olun."

Personatges com aquest cobrant d’una televisió pública per defensar els seus amics. Aquí tens el 50% de la meva nòmina cobrada a 30 de desembre. Respecta’t una mica. https://t.co/luHsMMqJD8 pic.twitter.com/l4IAtqvexU — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 7, 2022

Barcelona kaptanı paylaşımının altına kulüpten kazandığı maaşı gösteren bir ekran görüntüsü ekledi.

Barça transfer yapmayı umuyor

Devam eden mali sıkıntıların ortasında Barcelona transfer yapmakta zorlanıyor.

Sergio Agüero'nun zorunlu emekliliği kulüpte bir boşluk yaratırken Manchester City'den Ferran Torres ekibe katıldı.

Philippe Coutinho, kiralık olarak Premier Lig'e geri gönderildi ve Aston Villa'nın yolunu tuttu ancak Barça'nın yeni oyuncuları kadroya dahil etmek için mesai harcaması gerekiyor.