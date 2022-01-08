Cengiz Ünder, Marsilya'nın 44 yıllık lanetine son verdi

Fransa Ligue 1'de Bordeaux'ya konuk olan Marsilya, Cengiz Ünder'in 37. dakikada attığı golle 1-0 kazanarak ikinci sırayı Nice'ten devraldı.

Daha da önemlisi, Marsilya bu galibiyetle Bordeaux deplasmanında uzun yıllardır süren şanssızlığını kırmış oldu. Dünkü maç öncesinde Marsilya'nın Matmut Atlantique Stadı'ndaki son galibiyeti 1 Ekim 1977'de gelmişti.

Cengiz'in zafer sayısı, Marsilya adına 44 yıl ve 36 maç süren Bordeaux lanetinin sonu oldu. Marsilya bu 36 maçlık periyotta 15 beraberlik ve 21 mağlubiyet almıştı.

𝐂𝐞𝐧𝐠𝐢𝐳 Ünder 💥



Affedilmeyen bazı hatalar:pic.twitter.com/CWoRZNIwiO — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) January 8, 2022

Bordeaux'yu pandemi vurdu

Covid-19 salgınıyla mücadele eden Bordeaux kulübü, Çarşamba günü kadrodaki 17 oyuncusundan faydalanamayacağını açıklamış ve Fransa Futbol Federasyonu'ndan erteleme talep etmişti.

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Erteleme isteği kabul görmeyen Bordeaux, Marsilya yenilgisinin ardından 17 puanla düşme hattının bir basamak üstünde, 17. sırada yer alıyor.

Geçen hafta Fransa Kupası'ndaki Brest maçına yedeklerden ve rezerv takım oyuncularından kurulu bir 11'le çıkan Bordeaux, 3-0 yenilerek kupaya veda etmişti.

Cengiz'in altıncı golü

Sezon başında Roma'dan Marsilya'ya kiralanan Cengiz Ünder, Fransız ekibinde kendini yeniden buldu. Ligde 14 maçta dört gol atan Cengiz, Avrupa Ligi'nde beş maçta bir gol bir asistle oynadı. 24 yaşındaki milli yıldız, Fransa Kupası'ndaki tek maçı da boş geçmedi.

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