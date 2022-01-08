Roberto Carlos, İngiliz devi yerine Fenerbahçe'ye imza atmış

Brezilyalı efsane sol bek Roberto Carlos kariyeri boyunca kazanmadık kupa bırakmazken üç kez Premier Lig'in kapısından döndüğünü açıkladı.

Brezilya'da Palmeiras forması giyerken 1993'te Inter'e transfer olup Avrupa defterini açan Carlos, 1996 yılında 11 yıl sürecek Real Madrid kariyerine adım attı.

2007'de Real Madrid'den ayrılan Brezilyalı efsane Fenerbahçe'ye transfer oldu. Futbol tarihinin en iyi sol beklerinden biri olarak gösterilen Roberto Carlos'un Türkiye'ye transferi büyük yankı uyandırdı.

Carlos, Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce İngiliz devi Chelsea ile görüştüğünü, daha önce de Aston Villa ve Birmingham ile anlaşmaya yakın olduğunu açıkladı.

Roberto Carlos ne söyledi?

The Mirror'a konuşan Roberto Carlos dönüm noktasını şu şekilde anlattı:

"Aston Villa ve Birmingham ile görüştüğümde 1993 ya da 1994 civarıydı. İngiltere'ye gidebilirdim ama çok genç olduğumu söylediler.

Ancak o kadar genç değildim, zaten Brezilya Milli Takımı'nda oynuyordum.

2007'de Chelsea ile görüştüğümde kararı alan Peter Kenyon'du. Sözleşmede bazı beğenmediği detaylar vardı. Ancak yine de Chelsea'nin ilgisini çekmek bir onurdu."

Roberto Carlos, Fenerbahçe'ye nasıl transfer oldu?

2007'de Real Madrid ile sözleşmesi biten Roberto Carlos, Chelsea'nin kapısından dönerken yeni durağı Süper Lig oldu.

O dönem Brezilyalı yıldızın adı sık sık Fenerbahçe ile anılırken Aziz Yıldırım yönetimindeki sarı-lacivertliler transferde mutlu sona ulaştı ve taraftarın Carlos hayali gerçekleşti.

33 yaşında Fenerbahçe'ye transfer olan Carlos burada üç sezon forma giyerken bir Türkiye Süper Kupası kazandı.

Zico yönetimindeki Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi çeyrek final başarısındaki rol oynayan isimlerden biri oldu.

Fenerbahçe'nin ardından Corinthians, Anji ve Delhi Dynamos formaları giyen Roberto Carlos son olarak 2016'de emekli oldu.

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