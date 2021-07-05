Fenerbahçe transfer listesindeki Dzeko'ya üç yıllık sözleşme önerdi

Roma'nın yıldızı Edin Dzeko'nun adı İtalya basınında Fenerbahçe ile anılıyor.

La Gazzetta dello Sport’un haberine göre; Fenerbahçe, Roma’dan ayrılması gündemde olan Edin Dzeko’ya bir teklif götürdü.

Roma’yla bir yıl daha sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki oyuncu yılda 7.5 milyon euro kazanıyor.

İlginç formül

Fenerbahçe, transfer döneminin sonuna kadar beklemesi durumunda Dzeko’ya önümüzdeki sezon Roma’da kazanacağı 7.5 milyon euro’yu garanti eden 3 yıllık bir sözleşme önerecek.

Sarı lacivertlilerin Dzeko’ya sunduğu ödeme planına göre; yıldız forvet ilk yıl 7.5 milyon euro sabit ücret alacak, sonraki iki yıl ise maaşı oynadığı maç sayısına bağlı olarak değişecek.

Mourinho ile görüşecek

Geçtiğimiz günlerde Roma’ya gelen ve şehirde taraftarların büyük ilgisiyle karşılanan Mourinho, Edin Dzeko ile bir görüşme yapacak.

Karşılıklı olarak beklentilerini birbirleriyle paylaşacak olan ikili, Dzeko’nun kulüpteki geleceğini ve Mourinho’nun planlarındaki yerini konuşacak.

Roma’nın mevcut ekonomik koşullarda, uygun fiyata Dzeko kalitesinde bir forvet bulması zor gözüküyor. Ayrıca kulübedeki Fonseca-Mourinho değişikliğinin geçen sezon mutsuzluğunu belli eden Dzeko’da bir değişim yaratması olası.

Bosnalı oyuncu kararını önümüzdeki günlerde verecek. Roma’nın, Dzeko’nun ayrılması durumunda Manchester United forması giyen Uruguaylı golcü Edinson Cavani’yi listesine aldığı ifade edildi.

Dzeko’nun kariyeri

Avrupa’da adından ilk olarak Wolfsburg formasıyla söz ettiren Dzeko, 2008/09 sezonunda 26 golle, 28 gollü Grafite’nin arkasından Bundesliga gol krallığında ikinci sırayı almıştı.

2011’de gittiği Manchester City’de 189 maçta 72 gol atan ve iki kez Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Dzeko, 2015/16 sezonunu Roma’da kiralık olarak geçirdi. Sezon sonunda ise Roma’ya transfer oldu.

Dzeko geçen sezon Roma formasıyla Serie A’da 27 maçta 7 gol ve 4 asistle oynadı. Tecrübeli santrafor Avrupa Ligi’nde ise 10 maçta 6 gol kaydetmişti.

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