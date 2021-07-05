Barcelona'nın Lionel Messi düğümü: La Liga'dan izin çıkmadı

Lionel Messi ile sözleşme imzalamak için La Liga'da finansal kriterlere takılan Barcelona'nın hayalleri yine suya düştü.

Çocukluk kulübü ile sözleşmesi sona eren ve serbest statüsünde bulunan Lionel Messi için belki de bir dönüm noktası yaşanıyor.

Barcelona, Katalan deviyle özleşen Arjantinli yıldızın sözleşmesi için tüm şartları zorlasa da engeller sıraya dizildi.

Barça, Messi'yi Camp Nou'da kalmaya ikna etmiş ancak La Liga'nın finansal kriterlerine takılmıştı. Messi'nin imzası ertelenirken Katalan devi konuyla ilgili La Liga yönetimiyle görüştü.

La Liga yönetimi ne söyledi?

Sport'un haberine göre; Barcelona, La Liga Başkanı Javier Tebas ile görüşerek finansal kriterlerde esneklik talep etti.

Ancak Katalan devi, La Liga yönetiminden istediği yanıtı alamadı.

Javier Tebas, Barcelona'ya herhangi bir esneklik tanınamayacağını kulübe iletti.

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Barça'nın Arjantinli yıldız ile sözleşme imzalaması için büyük bir bütçe yaratması gerekecek ya da Messi'nin büyük bir mali fedakarlığa imza atması lazım.

Maaş bütçesinde boşluk açmaya çalışan Barcelona şu ana kadar Francisco Trincao'yu Wolverhampton'a kiralarken Mettheus Fernandes'in de sözleşmesini feshetti.

Junior ile de kısa süre içinde yolları ayırmayı hedefleyen yönetim Samuel Umtiti'yle yolları ayırmaya çok yakın ancak bunlar yeterli olmayacak.

Barcelona'nın Lionel Messi için daha büyük bir revizyona ihtiyacı olacak.

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