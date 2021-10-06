Mbappe'nin annesi kafaları karıştırdı!

Mbappe'nin annesi Fayza Lamari, oğlunun PSG'de kalacağını ima eden açıklamalarda bulundu.

Florentino Perez'in, Mbappe hakkındaki açıklamalarından sonra PSG Sportif Direktörü Leonardo, Real Madrid'i saygısız olmakla suçlamıştı. Bu olaylardan sonra devreye, Mbappe'nin annesi de girdi ve Real Madrid'i şaşırtacak bazı açıklamalarda bulundu.

Mbappe'nin annesi Fayza Lamari neyi ima etti?

Fayza Lamari, oğlu Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olacağı şeklinde çıkan dedikoduların çok uzağında bir açıklama yaptı. Bu akşam tam olarak yayınlanacak olan Fayza Lamari röportajının bir kısmını alan 'Le Parisien' gazetesi, Mbappe'nin annesinin şu sözlerine yer verdi: "Oğlumun, PSG ile yeni bir sözleşme yapma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Şu anda görüşmeler iyi bir şekilde devam ediyor."

"Geçen Pazartesi Leonardo ile 'Bir çözüm bulabilecek miyiz?' diye konuştuk. Kesin olan bir şey var ki Mbappe, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için her şeyini sonuna kadar verecek. Kylian'ın mutlu olması gerekiyor. Mbappe, mutlu olmadığında kaiyerini bile bitirebileceğini söylüyor. Onun için her şey, bir gecede değişebilir."

Mbappe'nin annesi Fayza Lamari'nin yaptığı bu açıklama sonrasında, Real Madrid'in nasıl bir aksiyon alacağı merak ediliyor. Perez ve Leonardo arasında geçen konuşmaların ardından böyle bir açıklama gelmesi herkesi şaşırttı.

Leonardo neler söyledi?

L’Equipe’e konuşan Leonardo, Real Madrid’i şu cümlelerle eleştirdi:

“Bu olay iki yıldır devam ediyor. Transfer dönemi kapandı, Real Madrid bu şekilde davranmayı bırakmalı.”

“Bu söylemlerine son vermeliler. Mbappe, PSG’nin oyuncusu ve kulüp bu ilişkinin devam etmesini istiyor. Yaptıkları saygı çerçevesinde değil.”

Perez neler söylemişti?

İlk etapta, “1 Ocak’ta her şeyin çözülmüş olmasını istiyoruz.” mesajı veren Perez, sonradan geri adım attı ve sözlerinin yanlış anlaşıldığını dile getirdi:

“Sözlerim yanlış anlaşıldı. Demek istediğim, iyi ilişkilerimiz olan PSG’ye saygımızı göstererek oyuncudan bir yanıt almak için önümüzdeki seneye kadar beklememiz gerektiğiydi.”

Daha fazlası için:

https://www.goal.com/tr/haber/t%C3%BCrk-as%C4%B1ll%C4%B1-yeni-harry-kane-emre-tezgel-i%CC%87ngiliz-devlerini/skqbb11bvejo109ensl80o8da

https://www.goal.com/tr/haber/ralf-rangnick-her-zaman-ehil-insanlari-aradik/i9pan9qrhz6b1ws1zlls1yyws

https://www.goal.com/tr/haber/farkindalik-yaratmak-isteyen-mesut-oezilden-ingilterede-yeni/1i367d7vc7wkv17xvcgf0ewglj