Yıldız futbolcu Mesut Özil, İngiltere’de bir futbol eğitim merkezi kuruyor.

Fenerbahçe’ni yıldız oyuncusu Mesut Özil, İngiltere’de yeni bir futbol eğitim merkezi kurmaya hazırlanıyor. Bu sayede Güney Asya kökenlilerin futbola katılımının arttırılması hedefleniyor.

Bradford’da yer alacak Mesut Özil’in bu girişimi, İngiltere Futbol Federasyonu ve Football for Peace tarafından destekleniyor.

Özil, Güney Asyalılar, Birleşik Krallık’ın nüfusunun yaklaşık yüzde sekizini oluşturuyorlar, ancak buna karşın tüm İngiltere liglerindeki Güney Asyalı oyuncular; futbolcuların yalnızca % 0.25’ine tekabül ediyor.

Mesut Özil, yeni girişimiyle bu alanda farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Neler söylendi?

Sky Sports’ta yer alan habere göre Özil, bu girişimiyle alakalı açıklamalarda bulundu: “Güney Asya topluluğunun futbolda yalnızca taraftar olarak yer bulabilmesi beni her zaman şaşırtmıştır.”

“Neden daha fazla Güney Asyalı oyuncu veya menajer görmüyoruz?”

“Onları desteklemek ve onlara hem saha içinde hem saha dışında başarılı olmaları için bir şans vermek istiyorum.”

“Ben kendim de farklı bir etnik kökenden geliyorum ve onların karşılaşabilecekleri zorlukları biliyorum.”

“Umarım Football for Peace Mesut Özil Merkezi, onlara yardımcı olacak bir platform olur.”

Mesut Özil’in Fenerbahçe karnesi

2020-21 sezonunun devre arasında Arsenal’den Fenerbahçe’ye gelen Mesut Özil, çubuklu formayı toplamda 20 maçta terletti.

Özil, bu maçlarda üç kez rakip fileleri havalandırdı.

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