Gareth Southgate, İngiltere'nin Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nı boykot etmeyeceğini açıkladı. Milli takımın teknik patronu bunun karmaşık bir mesele olduğunu ve kupayı boykot etmenin fayda getirmeyeceğini belirtti.

Elemelerde grubunu yenilgisiz şekilde lider tamamlayan İngiltere, Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösteriliyor.

Ancak yolsuzluk ve insan hakları ihlalleri iddiaları nedeniyle ev sahibi Katar'a yöneltilen tepkiler giderek büyüyor. Bu konuların hafife alınmaması gerektiğini kabul eden Southgate, buna karşın protesto için turnuvadan çekilmeyeceklerini vurguladı.

Ne söyledi?

"Bunun ne faydası olacak gerçekten bilmiyorum. Büyük bir haber olur, ama turnuva yine oynanır."

"Ne yazık ki en büyük problem - ki bu ne dini, ne de kültürel bir sorun - stadyumların inşası sırasında yaşananlar ve artık bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok."

"Turnuvanın Katar'da düzenleneceğini sekiz yıldır biliyoruz. Katar'a karşı topyekün cephe mi alıyoruz? Hepimiz iç içeyiz. Bunu Rusya örneğinde de görüyoruz, tüm ülkelerin orada yatırımları var."

"Bu karmaşık bir mesele. Sorunların kendisi karmaşık değil, ama diplomatik ilişkilerin getirdiği sonuçlar, diğer ülkelerle ve organizasyonlarla yapılan temaslar son derece karmaşık."

İtalya'nın elenmesine şaşırdı

Euro 2020 finalinde İngiltere'yi penaltılarla yenerek şampiyonluğa ulaşan İtalya, Katar'da yer alamayacak.

Playoff'ta Kuzey Makedonya'ya kaybeden Gök Mavililer, 2018'in ardından 2022 Dünya Kupası'nı da evden seyredecek.

Southgate bu sonuca ne kadar şaşırdığını şu sözlerle anlattı:

"Büyük bir sürprizdi. Elemeler her zaman hafife alınıyor."

"Elde ettiği sonuçlara ve ortaya koyduğu performansa bakınca İtalya'nın elemeleri hafife aldığını düşünmüyorum. Fakat üç-dört maçları çok yakın geçti, futbol böyle bir oyun."

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