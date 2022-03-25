İtalya Milli Takımı’nın şok bir şekilde Kuzey Makedonya'ya elenmesinin ardından takıma ve teknik direktör Roberto Mancini’ye yönelik eleştiriler sürüyor.

Dünya Kupası’na gitmek için sahasında Kuzey Makedonya’yı ağırlayan İtalya, mücadelenin son dakikalarında yediği golle maçı kaybetti.

2020 Avrupa Şampiyonası’nda kupaya ulaşan İtalya Milli Takımı, aldığı mağlubiyetin ardından Katar’da düzenlenecek olan Dünya Kupasına gitme şansını kaybetti.

Maçtan sonra İtalyanlar birçok eleştiride bulundu, ancak içlerinden en dikkat çekici olanı Roberto Mancini’nin annesinin yaptığı açıklamaydı.

Mancini’nin annesi Marianna Puolo, Süper Lig ekibi Adana Demirspor’un formasını giyen Mario Balotelli’yi, İtalya Milli Takımı’nın kadrosuna almayan oğlu gibi düşünmüyor.

Anne Puolo, İtalyan golcünün kadroda olması gerektiğinin altını çiziyor.

Balotelli’nin şu anda iyi bir fizik gücüne sahip olduğunu vurgulayan Marianna Puolo, İtalyan yıldızın kale önünde durdurulamaz olduğu görüşünde.

Ne söylendi?

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Mancini'nin annesi Marianna Puolo, İtalya Milli Takımı’na alınmayan Balotelli hakkında konuştu.

Puolo, “İtalya Milli Takımı olarak hücumda iyi değildik.

“Oğlum Roberto Mancini’ye tavsiye vermek istemem, ama ben olsam Mario Balotelli'yi milli takıma çağırırdım.

“Çünkü Balotelli, çok iyi bir fiziksel güce sahip ve kale önünde kimse onu durduramıyor" dedi.

Mancini, bir önceki milli arada uzun bir süreden sonra Mario Balotelli’yi İtalya Milli Takımı’nın kadrosuna dahil etmişti.

Ancak İtalyan teknik direktör, Kuzey Makedonya maçı için açıklanan aday listeye Balotelli’yi almamıştı.

Adana Demirsporlu forvetin kadroya alınmamasıyla İtalya'da, Kuzey Makedonya karşısında hücum bölgesinde Ciro Immobile oynadı.

Maçın ardından en fazla eleştiriyi alanlardan birisi de İmmobile oldu.

31 yaşındaki Balotelli, bu sezon Adana Demirspor forması ile 27 resmi maça çıkarken 12 gol atıp 6 asist katkısında bulundu.

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