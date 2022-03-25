Barcelona Başkanı Joan Laporta, Kylian Mbappe ve Erling Haaland için takımın geri kalan oyuncularını riske atmayacağını söyledi.

Katalan ekibi, transfer piyasasının gözde oyuncularından olan Paris Saint-Germain ve Borussia Dortmund’un yıldızlarını transfer etmek için en güçlü adaylardan birisi.

Ancak Laporta, Haaland ve Mbappe gibi yıldız oyuncularla sözleşme imzalayıp takımın dengesini bozmak istemiyor.

Kulübü maddi sıkıntıya sokmak istemediğinin altını çizen Laporta, sansasyonel transfer yapma arayışında değil.

Ancak Laporta, alacakları oyuncuların kulübün mali şartlarına uyum sağlaması gerektiğini belirtiyor.

Ne söylendi?

Kulübünün Mbappe'ye bir teklifte bulunup bulunmadığı sorulduğunda Laporta, Mundo Deportivo'ya şunları söyledi:

"Burada herkes mesaj ve bildiri göndermekte özgür ve bunun futbol dünyasının bir parçası olduğunu, büyük kulüplerin büyük oyuncularla ilgilendiğini zaten biliyoruz.

“Ben, bu oyuncuları takımıma dahil edersem kulübümün çıkarlarına zarar vermiş olurum.

"Eğer bir oyuncudan bahsedersem ve onu transfer etme niyetimiz olursa o futbolcunun fiyatını artırmış oluruz.

"Ne bu oyuncularla ilgili ne de başka yıldızlar hakkında konuşmak kulübümün çıkarlarına zarar vereceği için yorum yapmak istemiyorum.

"Teknik sekreter ve spor yönetimi, her geçen gün daha da iyiye giden kadromuzu geliştirmek için çalışıyor, biz de her geçen gün daha da memnun oluyoruz.

"Takıma her şeyden daha fazla önem veriyoruz ve her pozisyonda güçlendirilmiş bir takım olma amacındayız.

“Niyetimiz; oyuncuların fiyatını yükseltmek veya takıma mali yük verebilecek oyuncuları transfer etmek değil.

"Güçlendirmek istediğimiz şey, gerçek bir Barcelona sistemiyle oynayan bir ekibe sahip olmak.

"Kulüp, futbol takımının ihtiyacı olan şeyin bu olduğunu düşünüyor, benim için her şeyin anahtarı olan ve bizim de yapmamız gereken şey budur.

“Bu özgün tarza sahip olan ve sistemimizde oynayabilecek çok yetenekli bir ekibimiz var.”

Laporta, Haaland hakkında ne dedi?

Laporta, Haaland'ı transfer etme ihtimali hakkında yorum yapmaktan da çekinerek şunları ekledi:

"Israr ediyorum, belirli oyuncular hakkında konuşmayacağım ama kurumu riske atacak herhangi bir operasyon yapmayacağımızı söyleyebilirim.

"Yeniden başkan olduğumdan beri takip ettiğimiz bir oyuncu oldu ve çeşitli durumlarda önümüze geldi.

“Biz, kendi felsefemizle devam edeceğiz, kurumu riske atmayacağız.

"Taraftarlar sakin, çünkü bu büyüklükte bir operasyon için harekete geçmek istemiyoruz.

"Oyuncuların çoğu Barcelona’ya gelmek istiyor; kulübü, takımı, felsefemizi, çalışma şeklimizi, futbolumuzu seviyorlar.

“Ve bu iyi bir durum, birçok kez buna şahit olduk.

“Aldığımız futbolcular; Barcelona’nın maaş seviyesine, kulübün sürdürülebilirliğini ve dengesini koruyan operasyonlarına uyum sağlamak zorundalar.”

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