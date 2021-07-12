Gareth Southgate: "Penaltı kararını Rashford, Sancho veya Saka vermedi"

İngiltere teknik direktörü Gareth Southgate, İtalya’ya penaltılarla kaybettikleri Euro 2020 finalinin sorumluluğunu üstlendi.

Marcus Rashford, Jadon Sancho ve Bukayo Saka’nın üst üste kaçırdığı penaltılar, İngiltere’nin Avrupa şampiyonluğu hayallerini ertelemesine neden olmuştu.

İkinci dakikada Luke Shaw’un golüyle öne geçen İngiltere, Leonardı Bonucci’nin ikinci yarıdaki golüne engel olamayınca maç uzatmalara gitti. Bu bölümde gol çıkmayında kupanın sahibini penaltılar belirledi.

Harry Kane ve Harry Maguire ile ilk iki penaltıyı gole çeviren İngiltere, Belotti’nin kaçan penaltısıyla avantajı eline geçirmişti. Ancak Rashford’un direğe nişanladığı topu, Donnarumma’nın kurtardığı iki penaltı takip etti ve üç penaltıyı gole çeviren İtalya şampiyonluğa ulaştı.

Hepsi sonradan girdi

İngiltere’de penaltı kaçıran üç isim de sonradan oyuna dahil oldu. Saka 70’te oyuna girerken, Rashford ve Sancho, uzatmaların bitimine bir dakika kala özellikle penaltı vuruşları için oyuna alınmıştı.

24 yaşın altındaki bu üç oyuncunun penaltılar için seçilmesi eleştiri konusu olurken, Gareth Southgate bu seçimin sorumluluğunu üzerine aldı.

“Penaltıları kullanmaları benim tercihimdi, Bukayo, Marcus ya da Jadon’ın değil. Antrenmanlarda yaptığımız çalışmalar sonucunda bu sıralamaya karar verdik. Marcus ve Jadon’ı oyuna almak bir kumardı, ama bu kumarı daha erken oynasak belki maçı uzatmalarda kaybedebilirdik.”

Southgate’e göre, İtalya’nın maça dönmesinde İngiltere’nin ikinci yarıda topa sahip olmakta yaşadığı güçlük etkili oldu.

“İyi başladık, sistemimiz onlara karşı oldukça iyi işledi, ama bir noktada maçın içine girmeleri kaçınılmazdı.”

“İkinci yarının başında topu yeterince ayağımızda tutamadık. Topla oynama konusundaki yetersizliğimiz maçın gidişatını değiştirdi.”

“Yaşadığımız hayal kırıklığı çok büyük, bunu kelimelerle ifade etmek zor. Bu oyuncu grubu hepimizi gururlandıran işler yaptı. Umarım neler başardıklarını kimse unutmaz.”

Kane gelecekten umutlu

Kaptan Harry Kane ise takım olarak 120 boyunca ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını söyledi.

“Herkes harika performanslar izlettik. Daha fazlasını yapmak istiyorduk ve bu hedefe çok yaklaşmıştık.”

“Bir süre bu acıyı hissedeceğiz, ama gurur duyulacak bir turnuva çıkardık. Doğru yoldayız ve umarım ilerlemeye devam edeceğiz.”

“Maça kusursuz başladık, ama golden sonra biraz fazla geri çekildik. Golü erken bulduğunuzda baskı altında kapanmaya yönelebiliyorsunuz.”

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