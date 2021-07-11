Wembley'deki İtalya - İngiltere maçı öncesinde turnikeler kırıldı

Milyarlarca futbolseverin büyük bir heyecanla beklediği EURO 2020 finali öncesinde, finali izlemek isteyen biletsiz izleyiciler turnikeleri kırdı.

EURO 2020'nin şampiyonunu belirleyecek İtalya - İngiltere karşılaşması öncesinde mücadelenin oynanacağı Wembley'nin çevresinde birçok güvenlik problemi meydana geldi. 1966 Dünya Kupası finalinden bu yana İngiltere'nin oynadığı en önemli karşılaşma öncesinde turnuvanın finaline ev sahipliği yapan İngiltere'de birçok İngiliz taraftar biletleri olmamasına rağmen turnikeleri kırarak stadyuma girmeye çalıştı.

Febrile atmosphere at Wembley. This is near the main entrance to Club Wembley a few minutes ago where it looked like a group of fans broke through the security cordon. Stewards currently chasing people around. Not sure they’ll get all the way to the wine and canapés pic.twitter.com/YTIx8eQLz2 — Sam Wallace (@SamWallaceTel) July 11, 2021

Wembley'den gelen bilgilere göre çok sayıda taraftar güvenlik önlemlerini aşarak, biletsiz bir şekilde karşılaşmanın oynanacağı stada giriş yaparken, biletsiz seyirci sayısı tam olarak netleşmedi.

Telegraph'tan Sam Wallace'ın aktardığı bilgiye göre bazı taraftarlar basın girişinin yanındaki bir duvarı tırmanarak aşmayı başarırken, stada giden yol da insanları zora soktu. Stat yolunda havada uçuşan içecek şişelerinden kaçınmak zorunda olan taraftarlar, yerlerdeki kırık cam şişelere basmamaya çalışmakta bir hayli zorlandı.

Alkol problemi yaşandı

Goal Muhabiri Nizaar Kinsella'nın aktardığı bilgiye göre birçok kişi karşılaşma öncesinde kimlik bilgilerini çaldırırken, bazı kavgalar yaşandı.

Yaklaşık 40 kişi davetsiz ve biletsiz olmasına rağmen VIP tribününe girmeye çalışırken, bazı taraftarların yaralandığı belirtildi. Polis ve güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelen çok sayıda taraftarın yüksek seviyede alkol aldığı gözlemlendi.

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