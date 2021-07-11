EURO 2020'nin en iyi oyuncusu Gianluigi Donnarumma

Hem yarı finalde hem de finalde kurtardığı penaltılarla turnuvaya damga vuran Gianluigi Donnarumma, turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi.

EURO 2020'de şampiyonluğa ulaşan takım finalde karşılaştığı İngiltere'yi 1-1 sona eren 120 dakikanın sonunda 3-2 biten penaltılarla deviren İtalya olurken, turnuvanın en iyi oyuncusu ödülünün sahibi Gianluigi Donnarumma oldu. Finalde beş penaltının ikisinde gole izin vermeyen genç kaleci, zaferde başrolü oynadı.

Takımının İspanya'yı devirdiği yarı final mücadelesinde de kritik bir penaltı kurtarışına imza atan Donnarumma, hem takım arkadaşlarını hem de bütün İtalya'yı sevince boğdu. Milan altyapısından yetişen Donnarumma bu yaz takımıyla olan kontratını yenilememiş ve PSG'den gelen cazip teklifi kabul ederek, Fransız ekibinin kadrosuna katılmıştı.

16 yaşında kaleye geçti

Henüz 16 yaşında Milan'ın kalesini korumaya başlayan ve 22 yaşında olmasına rağmen büyük bir tecrübeye sahip olan Donnarumma, İtalya Milli Takımı'nın kalesini de efsane kaleci Gianluigi Buffon'dan devralmıştı. Buffon'un ardından Juventus'a transfer olması beklenen yıldız oyuncu buna rağmen Juve'den gelen teklifi geri çevirmişti.

Milan ile yeni kontrat imzalamaması nedeniyle Milan geride bıraktığımız sezonun sonlarında Milan taraftarlarının tepkisini çeken ve Şampiyonlar Ligi'ne gidecek takımı belirleme konusunda büyük bir önem taşıyan Juventus maçında oynamaması talep edilen Donnarumma, taraftarlardan gelen bu tepki nedeniyle gözyaşlarını tutamamıştı.

Daha fazla okuma