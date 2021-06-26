Gareth Bale, Galler'in Euro 2020'de Danimarka'ya yenildiği maçın ardından röportajı yarıda kesti

Galler-Danimarka maçının ardından kamera karşısına geçen Bale, gelen soruya sinirlenip röportaj alanını terketti.

Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Danimarka ile karşılaşan Galler, 4-0 gibi farklı bir skorla kaybederek turnuvaya veda etti.

Galler'in ve Real Madrid'in yıldız ismi Gareth Bale maçın ardından ilk açıklamalarını BBC mikrofonlarına yaptı. Muhabirin milli takım kariyerine devam edip etmeyeceği yönündeki sorusuna sinirlenen Bale, röportajı sonlandırıp soyunma odasına gitti.

Geleceğine henüz karar vermedi

31 yaşındaki oyuncu önceki aylarda verdiği bir demeçte, gelecek planları hakkında turnuvanın ardından konuşacağını açıklamıştı. Galler formasını 96 kez giyen Bale’ın, Euro 2020’den sonra milli takım kariyerine nokta koyabileceğine dair söylentiler basında sıkça yer aldı.

Bir sonraki büyük turnuva olan 2022 Dünya Kupası, yalnızca 18 ay sonra Katar’da oynanacak. Dünya Kupası elemelerine iki maçta üç puanla giren Galler’in turnuva vizesi alıp alamayacağı, Bale’ın kararı açısından belirleyici olabilir.

İkinci gol çok tartışıldı

Bale, Danimarka’nın ikinci golünden sonra hakem Daniel Siebert’a uzun süre itirazda bulunmuştu. Gallerli oyuncuların golden önce Kieffer Moore’a faul yapıldığına yönelik itirazı sonuçsuz kalırken, bu pozisyon maçın kırılma anı oldu.

Maçın duraklama anlarında Danimarka’nın dördüncü golüne VAR incelemesi yapılmış, Gareth Bale’ın öfkeli hali bu esnada da kameralara yansımıştı.

Bale, röportajın ilk bölümünde yaşadığı hayal kırıklığını dile getirirken, tartışmalı pozisyona da değindi.

“Eve bu şekilde dönmek istemezdik. Maça iyi başladık, ama yediğimiz golün ardından işler değişti.”

“Bir hata yaptık ve bu bizim için maçı bitiren an oldu.”

“Bence o pozisyon fauldü, ama hakem seyircilerin etkisinde kaldı. Yine de bahane üretmenin anlamı yok.”

🗣 Gareth Bale: Çok çalıştık ama sonunu getiremedik. pic.twitter.com/Al1CiS6Hnj — TRT Spor (@trtspor) June 26, 2021

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