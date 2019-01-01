Galatasaray'ın transfer listesinin başında Jean Michael Seri yer alıyor

Galatasaray'ın Fulham'ın Fildişi Sahilli orta sahası Jean Michael Seri'yi kiralamak için teklifte bulunmaya hazırlandığı iddia edildi.

’da Fernando’nun ’ya satılması, transfer stratejisi ve önceliklerin değişmesine neden oldu. Sarı-kırmızılılarda artık tek öncelik orta saha.

Hürriyet' ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre Ever Banega transferinin sonuçlanmamasının üstüne Fernando’nun ayrılığı da eklenince, Fatih Terim orta sahaya üç takviye birden yapılmasını istedi.

Bunun üzerine Galatasaray yönetimi, ’ın Premier Lig'den düşmesi üzerine aynen Ryan Babel gibi kulüpten ayrılık planları yapan Jean Michael Seri’nin kiralanması adına İngiliz kulübü ve oyuncunun menajeriyle temaslara başladı. Fildişi Sahilli oyuncunun bir yıllığına kiralanması için idari menajer Şükrü Hanedar, Fulham ile görüşmeleri sıklaştırdı. Ser de Şampiyonlar Ligi faktörüyle Galatasaray’da oynamaya sıcak bakıyor.

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Sarı-kırmızılılar, Fulham’ın 30 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Seri için 1.5 milyon euro kiralama bedeli teklif etmeyi planlıyor.