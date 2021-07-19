Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu

Sarı-kırmızılılar, turu geçmesi halinde Celtic - Midtjylland eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu kuraları çekildi. Buna göre 2. ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile karşılaşacak olan Galatasaray, turu geçmesi halinde Celtic - Midtjylland eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılılar, PSV'ye elenmesi halinde ise UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoçya'nın St. Johnstone ekibi ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman?

Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda'nın güçlü ekibi PSV ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadelenin ilk ayağı 21 Temmuz Çarşamba akşamı Hollanda'da oynanacak. Rövanş ise 28 Temmuz'da İstanbul'da.

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçları ise 3-4 Ağustos ve 10 Ağustos'ta oynanacak.

Galatasaray'ın son Şampiyonlar Ligi serüveni nasıl geçmişti?

Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'nde en son 2019-2020 sezonunda mücadele etti. O sezon A Grubu'nda Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Club Brugge ile mücadele eden Galatasaray'da işler pek yolunda gitmedi ve Aslan, grubu iki puan ile sonuncu sırada tamamladı.

İlk maçta Club Brugge deplasmanından 0-0'lık beraberlikle dönen sarı-kırmızılılar, ikinci maçta evinde PSG'ye 1-0 mağlup oldu.

Bir sonraki hafta yine İstanbul'da Real Madrid ile karşılaşan Galatasaray, La Liga ekibine de aynı skorla yenildi.

Dördüncü maçta Santiago Bernabeu'da Real Madrid'e 6-0 kaybeden Aslan, daha sonra İstanbul'da Club Brugge ile 0-0 berabere kaldı ve son maçta ise Fransa'da PSG'ye 5-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

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