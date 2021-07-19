Liverpool Menajeri Jürgen Klopp: Acele etmek hiç mantıklı değil

Alman menajer, sakatlıktan dönmek için çabalayan oyuncuların riske atılmaması gerektiğini vurguluyor.

Geçtiğimiz sezon adeta revire dönen Liverpool'da sakat oyuncuların iyileşme süreci dört gözle bekleniyor.

Bu sıkıntılardan en fazla etkilenen isim, kuşkusuz takımın menajer Jürgen Klopp'tan başkası değil.

Liverpool'un patronu; Trent Alexander-Arnold, Virgil Van Dijk ve Joe Gomez'in son durumları hakkında güncelleme yaptı.

Ne söylendi?

Salı günü FC Wacker Innsbruck ve Stuttgart ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde kulübün internet sitesine konuşan Klopp, şunları söyledi:

"Her biri için farklı durum. Trent için için tıbbî departman ile konuşmam gerekecek ve henüz erken olup olmadığını bana söyleyecekler. Bence öyle. Salı günü birkaç dakika oynayabilir.

"Joe Gomez ve Virgil Van Dijk da benzer bir durumdalar. Tam olarak aynı değil ama benzerler. Her ikisi de normal antrenmanımızın bazı kısımlarını yaptılar.

"Ekstra çalışmalar yapıyorlar. Geri dönmeye gittikçe yaklaşıyorlar, bizdeki izlenim bu.

"Şimdiye kadar antrenmanlarda gerçekten iyi çalıştılar ve onları ne zaman normal idmanlara dahil edebileceğimizi göreceğiz. Bunun zamanını bilmiyorum ve acele etmiyorum. Acele etmek hiç mantıklı değil.

"Çok bekledik ve şimdi birkaç gün daha bekleyebiliriz. Sorun değil."

Joe Gomez'de bir sorun mu var?

Liverpool, stoper mevkisine Leipzig'den Ibrahima Konate'yi transfer etti ve daha sonra Joe Gomez'in sakatlıkla ilgili yeni bir sorun yaşadığına dair iddialar ortaya atıldı.

Klopp, bu tür söylentilerin hiçbir dayanağı olmadığı konusunda ısrar ediyor.

"Hiç de değil. Hiçbir aksilik yok. Tamamen normal bir şekilde antrenman yaptı.

"Çocuklar artık sakatlanmıyorlar. Sadece yüzde 100 hazır durumda değiller. Aksilikler her zaman olabilir ama şimdiye kadar Gomez ve Van Dijk'ta herhangi bir sıkıntı olmadı.

"Her şey yolunda gidiyor."