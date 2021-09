Galatasaray'ın rakibi Lazio hangi yönleriyle öne çıkıyor?

Maurizio Sarri ile yeni bir yapılanmaya giren Lazio, Galatasaray karşılaşması öncesinde neler vadediyor?

2021-22 Avrupa Ligi sezonunun açılış haftasında Galatasaray, İtalyan kulübü Lazio ile Avrupa macerasına başlayacak. Lazio son 3 senedir Simeone İnzaghi ile yakaladığı oyun ezberini ve başarılı ivmesini geçen yıl Şampiyonlar Ligine giderek taçlandırdı. Grup maçlarında Dortmund'u Roma'daki mağlup etmeyi başardılar. O gruptan çıktılar ama son 16' da Bayern Münih'e boyun eğdiler. Ligde ise altıncı sırayı aldılar ve Avrupa Liginin yolunu tuttular. Lazio için geçen sezonun en bilinmez olayı Simeone İnzaghi ile yaşanan sözleşme kriziydi. Sezon içinde imzalanmayan sözleşme sezon sonuna sarkmıştı. Hatta Lotito ve İnzaghi bir yemekte buluşup anlaşmaya çok yakın oldukları hakkında bilgiler gelmişti ama akabinde İnzaghi, İnter ile sözleşme imzaladı.

Inzaghi gibi yıllardır kulüpte olan ve sistemi ile başarılar sağlamış bir hoca ile yolları ayırmak her takım için çok zor olurdu. Lazio'da hoca arayışlarını geniş bir perspektifte yaptı. Portekizli Villas Boas ve şu an Fenerbahçe'nin antrenörü olan Vitor Pereira ile görüşmeler yaptılar. Ama sonunda o dönem için boşta olan en kariyerli ve önemli isim Maurizio Sarri ile anlaştılar. Bu hamle ile Lazio oyun olarak büyük bir değişime gireceğinin sinyalini verdi. Sarri ile İnzaghi çok farklı oyunları, dizilişleri benimseyen iki teknik adam. Hiç bir değişim kolay olmaz. Lazio yaklaşık 3-4 yıldır üçlü savunma ile oynayan ve kanat beklerin oyuna etki ettiği, rakip takımın oyun planına göre şekil alan, rakibin zaaflarını doğru presle, onları hataya zorlayarak sonuca giden ve bireysel olarak İmmobile, Correa, Milinkovic Savic, Lazzari, Luis Alberto gibi oyuncularının performanslarını üst düzeye çıkaran bir takımdı. Sarri ise genellikle 4-3-3 oynatan, topu dolaştırmayı ve ona sahip olmayı isteyen, kanat forvetleri kullanmayı seven bir antrenör.

Milan, Lazio'yu nasıl devirdi?

Bunu Lazio gibi belli şablonlara bağlı oynayan bir takıma oturtmak kolay değil ama lige Empoli ve Spezia'ya karşı aldıkları iki galibiyet ve attıkları 9 gol ile bize yaptıkları değişimden bir parça sundular. Bu maçlarda topa daha çok sahip olan, daha çok pas yapan ekip Lazio oldu. Ancak en büyük sınavları Milan'a karşı oldu. Bunun bence bir kaç sebebi vardı. İlk sebep, Lazio'nun bu sene ilk kez üst profil bir takıma karşı oynaması ve bu deplasmanda olacaktı.

Bir diğer sebep ise dinamizm. Milan hem genç hem de dinamik bir takım. Ayrıca Milan'ın paslı, topa sahip (Tonali, Bennacer, Kessie bu oyunda çok kritik önemde), yarı sahaya bekleri ile birlikte oyunu yıkma gibi ve direkt, doğru pres sonrası hızlı, etkili hücumlar (Rebic, Leao, Brahim önemli isimler) yapabilecek isimlere ve planlara sahip olabilmeleri bu maçın Lazio için önemini arttırıyordu. Tabii unutmadan Milan, Kessie gibi bir oyuncuya da sahip. Bunu neden belirttiğimi yazının ilerleyen kısmında anlayacaksınız. Lazio yine topa sahip kurgusuyla maça başladı ama ilk on birde Lazzari yerine savunma ve fizik yönü daha kuvvetli olan Marusic'i tercih etti Sarri. Lazio oyuna temkinli bir şekilde topa sahip olarak başladı ama Milan kalesinde hiç bir varlık gösteremedi. Topa sahip olup oynamak ile temkinli durmak arasında ikinci şıkkı şeçmişti diyebiliriz oyuncular Lazio'da. Hatta Sarri maç sonunda takımının maça çok kontrollü başladığını ve böyle bir hazırlık yapmadıklarını söylemişti.

Milan hücuma çıktığında ise daha kalabalık ve Theo Hernandez'in hatta bazı pozisyonlarda Calabria'nın bindirmeleri ile de etkili ve agresif göründü. Lazio savunmada rakibini geride karşıladı ama Milan'ın dinamik oyuncularının hareketliliği bu erise bekleyen savunmayı hep zorladı. Rebic ve Leao hareketli oyunları ile Milan'ın ilk golünü de hazırlamış oldular. Ayrıca Rebic ikinci golde de rakibin üstüne gidip İbra'ya asisti yapan isimdi. Lazio için en büyük silahlarından biri orta sahadan Savic'in hücuma yaptığı katkı. Forveti çiftler şekilde ileriye yaptığı, toplu ve ya topsuz koşular. Burada Kessie devreye girdi Milan'da. Girdiği her mücadeleden neredeyse galip çıktı Savic'e karşı. Yanına Tonali de eklenince Milan orta sahayı tamamen ele geçirdi. Arkadan Tomori'de itici güç oldu. Luis Alberto kaleye çok uzak kaldı. Yakına girse bile fiziksel temasla karşılaştı ve istediklerini sahaya veremedi.

Galatasaray, Lazio'yu alt etmek için neler yapabilir?

Bunların ışığında Galatasaray için en büyük eksik bir Kessie'sinin olmayacağı olacaktır. Lazio'nun orta sahadan hücum bağlantısını kesmek çok büyük bir darbe vuracaktır kendilerine. Milan yaptığı dinamik presi, Galatasaray Trabzonspor karşısında ilk 40 dakika bizlere gösterdi. Bölüm bölüm maçın içinde Berkan, Morutan ve Cicaldau'nun bu baskılarla rakibi hataya zorlamak isteyeceğini düşünüyorum. Lazio ise Galatasaray'ın dengesiz savunma hattını ve ofansif beklerin yaratabileceği boşlukları kullanarak, doğru pas organizasyonunu yapmak isteyecektir. Topu Lazio'nun kullanacağını düşünürsek, uygun bir savunma yerleşimi, kurgusu (ne çok geride karşılayarak ne de İmmobile,F.Anderson, Zaccagni ve Pedro'nun rahat koşular atabileceği alanlar bırakarak), dinamik baskı ve direkt hücümlar Galatasaray için olmazsa olmaz olacak. Ayrıca Kerem'in Lazzari'nin kanadında boşluk bulabilme ihtimali de yüksek, çünkü kendisi hücumcu bir bek. Acerbi'nin Galatasaray hücumcuları ile birebir kaldığında vereceği mücadele önemli bir opsiyon yaratabilir. Halil oraları yıpratabilecek bir oyuncu. Ama maçın kilidi Galatasaray savunmasının ve orta sahasının Lazio'nun bu silahlarına karşı nasıl bir maç çıkaracağına ve hızlı hücumlarda pozisyonları nasıl ve ne kadar efektif bitireceğine bağlı olacak.

