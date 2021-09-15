Napoli kaptanı Insigne, Marek Hamsik'in rekoruna yetişmek için oynamak istiyor

İtalyan yıldız dizinde yaşadığı ağrıya rağmen Marek Hamsik'in rekoruna ulaşmak için Avrupa Ligi'nde oynamak istedi.

Napoli kaptanı Lorenzo Insigne yaşadığı sakatlığa rağmen pes etmiyor.

Hafta sonu ligde Juventus'u 2-1 mağlup eden İtalyan ekibi, 16 Eylül'de Avrupa Ligi'nde Leicester City ile karşı karşıya gelecek.

Juventus karşısında bir sakatlık yaşayarak 73. dakikada yerini Zielinski'ye bırakan Lorenzo Insigne bu maçta da forma giymek istiyor.

Marek Hamsik'in rekorunu kırmak istiyor

AS'ta yer alan habere göre; iki gündür bireysel antrenmanlar yapan Insigne takım arkadaşlarıyla çalışmalara bugün katılacak ve son durumu kararlaştırılacak.

Teknik direktör Spaletti, Leicester City kadrosunda Insigne'ye görev vermek isterken oyuncu da oynamak istiyor.

Insigne'nin forma giymek istemesinin ise bir anlamı var: Marek Hamsik'in rekoruna yetişmek.

Bu sezon Trabzonspor'a transfer olan Marek Hamsik, 80 maç ile Napoli tarihinin Avrupa kupalarında en çok forma giyen oyuncusu.

Şu ana kadar 67 Avrupa karşılaşmasında görev alan Napoli'nin kaptanı, Leicester City karşısında da forma giyerek bu rakama ulaşmak istiyor.

Napoli'yi ne bekliyor?

Serie A'da ilk üç haftada tüm maçlarını kazanan Napoli, 20 Eylül'de Udinese ile karşılaşacak.

Avrupa Ligi'nde ise Leicester City maçının ardından 30 Eylül'de Spartak Moskova'yı konuk edecek.

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