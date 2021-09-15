Barcelona'nın yıldızı Bayern Münih maçının ardından gözyaşlarını tutamadı

Barcelona'daki teslimiyet havasına tribünler tepki gösterirken soyunma odasında gözyaşları akıyordu.

Tribünlerden gelen sert tepkiler, Sergi Roberto'yu oldukça etkiledi.

Barcelona, Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun ilk maçında Bayern Münih ile karşı karşıya geldi. Alman devi, Thomas Müller ve Robert Lewandowski'nin golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmada tribünlerin hedefindeki isim ise Barça altyapısında yetişen Sergi Roberto'ydu.

Soyunma odasında kasvet havası

Maçın 59. dakikasında Sergi Roberto yerini Yusuf Demir'e bırakarak oyundan çıktı ve bu sırada tribünlerin ıslıklarına maruz kaldı.

AS'ın haberine göre; performansının ve tribünlerin tepkisinin ardından Sergi Roberto soyunma odasında gözyaşlarını gizleyemedi.

Başta Pique ve Busquets olmak üzere takım arkadaşları, 29 yaşındaki oyuncuyu sakinleştirmeye çalıştı ancak faydalı olmadı. Sahada her şeyini verdiğini düşünen oyuncu taraftarın tepkisine anlam veremedi.

Olayın ardından Ronald Koeman ve Pique basın toplantısında bu tepkiye değinerek Sergi Roberto'ya sahip çıktılar.

Pique ne söyledi?

“Beni kişisel olarak yaralayan bir olay, çünkü onu tanıyorum. O harika bir insan ve bu kulübü herkesten daha fazla seviyor.”

“İnsanlara onun bir kanat oyuncusu olmadığını hatırlatmak istiyorum. O bir merkez orta saha oyuncusu. Bu pozisyonda oynamak için fedakarlıkta bulunuyor ve bu görevi defalarca başarıyla yerine getirdi.”

“İnsanlar ne düşündüklerini söylemekte özgür, ama bana sorarsanız bu durum çok üzücü.”

Barcelona'yı ne bekliyor?

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e boyun eğen Barcelona, La Liga'da Granada'ya karşı 20 Eylül'de mücadele edecek.

Devler Ligi'nde ise ikinci maçını 29 Eylül'de Benfica'ya karşı oynayacak.

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