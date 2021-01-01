Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera'dan Copa America tepkisi: Oynamak istemiyorum

Fernando Muslera, Copa America'nın oynanmaması için çağrıda bulunan futbolculara destek verdi.

Milli takım hazırlık kampında bulunan Fernando Muslera, Uruguay’da yayınlanan Punto Penal programına canlı yayın konuğu oldu.

Galatasaraylı file bekçisi, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu’nu (CONMEBOL) turnuvayı düzenlemekteki ısrarı nedeniyle eleştirdi.

2020’de oynanması gereken Copa America, pandemi nedeniyle tıpkı Avrupa Şampiyonası gibi bir yıl ertelenmişti. Ancak ev sahiplerinin yaşadığı sorunlar turnuvayı yine çıkmaza soktu. İlk olarak Kolombiya, ülkede yaşanan siyasi protestolar nedeniyle ev sahipliğinden çıkarıldı. Ardından, artan covid vakalarından ötürü turnuvanın Arjantin’de düzenlenemeyeceği açıklandı.

13 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında oynanması planlanan turnuvanın akıbeti hala belirsizliğini koruyor.

Muslera'dan Suarez ve Cavani'ye destek

Muslera, daha önce karara karşı çıkan Godin, Suarez ve Cavani’nin açıklamalarına destek verdi.

“Futbolcular birer piyon. Nereye gitmemizi isterlerse oraya gidiyoruz."

“Biz futbolcular hep sahada olmak istiyoruz, ama önceliğimiz sağlık. Kişisel görüşüm Copa America’nın oynanmaması yönünde. Ama profesyonel oyuncular olarak her duruma hazırlıklı olmalıyız.”

Muslera, tüm bu olumsuzluklara rağmen, Dünya Kupası elemelerinde Paraguay ile oynayacakları maça hazır olduklarını belirtti.

“Takım içinde bu sorunlardan bahsetmiyoruz. Paraguay maçına odaklanmış durumdayız.”

Geri dönüş sevinci

Uzun bir sakatlık süreci geçiren Muslera, bir buçuk yılın ardından milli takıma dönmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

“Doğrusu tekrar burada olmak harika. Uruguay formasını yine giyecek olmak, bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi gibi.”

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