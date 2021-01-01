Merih Demiral: Chiellini bana Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'nu sordu

İtalya Serie A'da Juventus forması giyen 23 yaşındaki savunmacı, takım arkadaşı Chiellini'nin A Milli Takım'dan iki oyuncuyu sorduğunu söyledi.

A Milli Takım stoperi Merih Demiral, Euro 2020 ile ilgili düşüncelerini dile getirdi.

Juventus'un savunma oyuncusu; Cristiano Ronaldo'dan, Dybala'dan tavsiyeler aldığını dile getirirken aynı zamanda Chiellini'nin kendisine Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'nu sorduğunu söyledi.

Ne söylendi?

TRT Spor'a konuşan 23 yaşındaki stoper, Euro 2020 ile ilgili şu su sözleri aktardı:

"Elemeler bizim için çok güzel geçti ama pandemiden önce sakatlıklar yaşamıştık. Turnuvanın ertelenmesi bizim için iyi oldu. Kendimi daha hazır hissediyorum. Hepimiz bu anı bekliyoruz.

"Üstümüzde baskı var ama hepimiz baskıyı seviyoruz. Baskı hepimizin daha iyi oynamasını sağlıyor. Her mevkide çok iyi futbolcularımız var. Herkes birbiriyle tatlı bir rekabet içinde. Takımda çok iyi bir dayanışma var. Herkes birbiri için oynuyor.

"Herkes milli takımda olmak istiyor. Bu, çok büyük bir gurur. Takımda çok güzel bir ortam var. İlk hedefimiz ilk maçımızı kazanmak. İnsanların beklentisi bizden çok büyük ama biz ilk olarak İtalya maçına odaklandık.

"Zorlu bir grubumuz var. Galler ve İsviçre maçları da zorlu geçecek. Tabii ki maçlar iyi ya da kötü geçebilir ama sahada elimizden geleni yapacağız."

"Hâlâ ilk maçımdaki heyecanı yaşıyorum"

İzlanda maçında topu çizgiden çıkardığı pozisyonu, en unutulmaz an olarak nitelendiren Merih Demiral, milli takımda oynamanın verdiği duyguyu da şu sözlerle dile getirdi:

"Milli takıma geldiğimde hâlâ ilk maçımdaki heyecanı yaşıyorum. Sosyal medyadaki paylaşımları görünce çok mutlu oluyorum. İnsanların beni oraya konumlandırması gurur verici.

"Eskiden çocuklar hep forvet olmak isterdi, şimdi savunma oyuncusu olmak isteyenler de var."

"Buffon, Şenol hocaya imzalı formasını gönderdi"

11 Haziran'da Euro 2020'nin açılış mücadelesi olan İtalya karşılaşmasının kendisi için öneminin büyük olduğunu vurgulayan Merih Demiral, Juventus'taki takım arkadaşları ile arasında yaşanan konuşmaları da aktardı.

"İtalya maçının benim için anlamı çok büyük. Elimden gelenin en iyisi yapmaya çalışacağım. Takım arkadaşlarıma karşı oynayacağım. Bonucci'yle, Chiellini ile hep şakalaşıyorduk.

"Chiellini ile hep konuşuyoruz. Burak Yılmaz'ı ve Hakan Çalhanoğlu'nu soruyor. Buffon da çok mütevazı bir insan. Şenol hocaya da imzalı formasını gönderdi. Bizim milli takımı yakından takip ediyor.

"Şenol hoca ile İtalya hakkında konuştuk ama tabii ki en iyisini hocamız biliyor. Analizlerimizi yapıyoruz. Gün geçtikçe onları öğreniyoruz. Çok iyi hazırlanıyoruz."

"Ronaldo'nun bana bir şeyler söylemesi çok önemli"

Milli stoper, Şampiyonlar Ligi'nin önemine değinirken Juventus'taki takım arkadaşlarından öğrendiği çok şeyi olduğunun da altını çizdi.

"İtalya'da oynamak bana çok şey katıyor. Buffon'un, Chiellini'nin öğrenme açlığını görmek beni çok motive ediyor. Maça çıkmasam bile antrenmanda Ronaldo'nun, Dybala'nın gelip bana bir şeyler söylemesi benim için çok değerli.

"Şampiyonlar Ligi benim için çok önemli. O müziği hissetmek çok değerli. Bir gün o kupanın bir Türk'ün elinde yükseleceğine inanıyorum. Şu anda hedefim milli takım. Geleceğimin ne olacağına Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan sonra bakacağız."