Karim Benzema'dan Zinedine Zidane açıklaması: Hâyâl kırıklığına uğradım

Real Madrid'in yıldız ismi Karim Benzema, Zinedine Zidane'ın istifasını değerlendirdi.

La Liga'yı Atletico Madrid'in gerisinde ikinci sırada tamamlayan Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde de aradığını bulamamıştı.

2020/2021 sezonunun tamamlanmasından kısa bir süre sonra Teknik Direktörü Zinedine Zidane görevinden istifa etti. Fransız çalıştırıcının bu kararı en çok Karim Benzema'yı üzdü.

Karim Benzema neler söyledi?

Yaklaşık altı yıl kadar sonra yeniden Fransa Milli Takımı'na seçilen yıldız oyuncu, vatandaşı Zidane'da kendisine verdiği destekten ötürü minnettar olduğunu vurguladı.

"Zizou her zaman arkamda oldu, destekledi ve bu seviyeye ulaşmamda yardımcı oldu. Ona her gün teşekkür edeceğim. Tabii ki Real Madrid'den ayrıldığı için hâyâl kırıklığına uğradım, çünkü o harika bir teknik direktör ve birçok kupa kazandı.

"İnsan olarak da mükemmel biri. Onu tarif etmek için muhteşem kelimesini kullanabilirim ama hayat devam ediyor."

Zidane'ın ve Real Madrid'in geleceği ne olacak?

48 yaşındaki başarılı çalıştırıcının kariyerine hangi takımda devam edeceği henüz bilinmiyor. Fransız efsanenin ismi her ne kadar eski takımlarından Juventus ile anılsa da, İtalyan ekibi Massimiliano Allegri'yi yeniden göreve getirdi.

Real Madrid'in ise, Zidane'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Mauricio Pochettino'yu getirmek istediği söyleniyor. Ancak şu anda Real Madrid Castilla'yı çalıştıran ve takımın eski efsane golcüsü Raul, takımın başına geçme konusunda ciddi bir aday.