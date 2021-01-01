ÖZEL | Mauricio Pochettino PSG'den ayrılmak istiyor

Mauricio Pochettino PSG'den ayrılmak istiyor. Real Madrid ve Tottenham gelişmeleri yakından takip ediyor.

Avrupa futbolunun önemli ekiplerinde teknik direktörler bir bir yer değiştiriyor, henüz değiştirmemiş olanlar da yeni hareketler için fırsat kolluyor.

Son haberler Paris'ten geldi. Goal, önceki günlerde Zinedine Zidane ile yollarını ayıran Real Madrid'in, PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino'yu aradığını duyurmuştu. Bugün yeni gelişmeler yaşandı. Yine Goal'ün edindiği bilgilere göre Arjantinli teknik direktör, kulübüne ayrılmak istediğini bildirdi.

Fransız kulübünün spor direktörü Leonardo'nun Pochettino ile ilişkisi kopmuş olsa da teknik direktörün devam etmesi de seçenekler arasında. Kış mevsiminde takımın başına geçen Pochettino, futbolculuk döneminde formasını giydiği PSG'ye özel bir sevgi duyuyor ve büyük hedefleri olan bir projede olduğunun farkında. Takımda kalmak onun açısından bir drama etkisi yaratmayacak.

Real Madrid ve Tottenham tetikte

Pochettino, Antonio Conte ve Raúl ile de görüşmeler yapmış olan Real Madrid'in bir numaralı adayı konumunda. Ancak masada başka bir aday daha var: Tottenham!

Arjantinli teknik direktör ile yollarını ayırıp Jose Mourinho'yu seçen Londra ekibi, bu sefer eski menajerine uzun vadeli bir sözleşme ve tam karar verme yetkisi öneriyor. Pochettino'nun ailesi de Londra'da yaşamaya daha sıcak bakıyor.

Mauricio Pochettino'nun PSG günleri

PSG için Noel haftası çok hareketli geçmişti. 24 Aralık'ta Thomas Tuchel ile yollarını ayıran Fransız ekibi, 2 Ocak'ta Mauricio Pochettino'yu duyurmuştu.

Tuchel'in gönderilme nedeni, önceki sezon kaybedilen Şamiyonlar Ligi olarak gösterilmişti. Pochettino'dan beklenen de o kupayı müzeye getirmesiydi. Fakat Arjantinli, Kupa 1'de finali göremedi ve Manchester City'e elendi. Üstelik senelerdir çantada duran Ligue 1 şampiyonluğu da 1 puan farkla Lille'e kaptırıldı.

49 yaşındaki teknik direktör beş aylık zaman zaman zarfında takımı ile 34 resmi maça çıktı. Bunların 23'ü kazanılırken, 7 tane de mağlubiyet yaşandı. PSG, Pochettino yönetminde sadece Fransa Kupası'nı kazanabildi.