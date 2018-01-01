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Galatasaray'ın hazırlık maçı rehberi: Kimlerle oynayacak, maçlar ne zaman, hazırlık maçları hangi kanalda?

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Galatasaray, ikinci devre hazırlıklarını Antalya'da yapacağı kampla sürdürecek. Sarı-kırmızılıların hazırlık maçları da belli olmaya başladı...

Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarına başlayacak olan Galatasaray'ın kamp programı ve hazırlık maçlarında karşılaşacağı rakipler belli olmaya başladı.

Galatasaray'ın kamp programı

Sezonun ikinci yarısı için 2 Ocak 2019 Çarşamba günü Florya Metin Oktay Tesisleri’nde bir araya gelecek olan sarı kırmızılılar, çalışmalarının ilk bölümünü İstanbul’da gerçekleştirecek.

Ardından 5 Ocak 2019 Cumartesi günü Antalya’ya geçecek olan Galatasaray, 11 Ocak 2019 Cuma gününe kadar çalışmalarını bu kentte sürdürecek.

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Galatasaray'ın hazırlık maçı programı

MAÇ TARİH SAAT YAYIN
RB Leipzig - Galatasaray 12 Ocak Cumartesi 17:00 Henüz belli değil

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