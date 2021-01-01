Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu parlıyor

Sezon başında 24 Erzincanspor'dan transfer edilen genç oyuncu, bulduğu fırsatları iyi değerlendiremeye devam ediyor.

Göztepe karşısında attığı üç golle Galatasaray adına maçın yıldızı olan genç futbolcu Kerem Aktürkoğlu yaptığı çıkışla dikkatleri üzerine çekti.

Bu sezon oynadığı 20'nci maçta altı gole ulaşan 22 yaşındaki oyuncu, 2016 yılından bu yana tekrarlanmayan bir başarıyı da gerçekleştirmiş oldu.

Yasin Öztekin'den beri ilk kez

Kerem Göztepe maçı performansıyla Yasin Öztekin'in 2016-2017 sezonunda Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona eren Gaziantepspor maçı performansının ardından, Galatasaray formasıyla hattrick yapan ilk yerli futbolcu oldu.

Bu sezon ilk 11'de sahaya çıktığı ikinci karşılaşmada da rakip fileleri sarsan Kerem böylece yine boş geçmedi.

Daha önce 11'de yer aldığı Kasımpaşa maçında da gol bulan Kerem, Galatasaray'ın 3-0 kazandığı Hatayspor ve 2-1 kaybettiği Ankaragücü maçlarında da gol atmayı başarmıştı.

Geçen sezon 20 gol atmıştı

Gaziantep deplasmanında da asist yapan başarılı oyuncu, sarı-kırmızılı takıma sezon başında 24 Erzincanspor'dan transfer olmuştu.

Geçen sezon 24 Erzincanspor ile 3. Lig'de forma giyen Kerem, attığı 20 golle takımının 2. Lig vizesi almasında başrolü oynamıştı.

Futbola Gölcükspor formasıyla başlayan Kerem, 2014'te Başakşehir altyapısına transfer olmuştu. Başakşehir'de tutunamayan Kerem'in Galatasaray öncesindeki profesyonel kariyeri 3. Lig'de geçmişti.

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