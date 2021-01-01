Lothar Matthaus, Bayern Münih'in yeni teknik direktörünü açıkladı

Alman futbolunun efsane ismi Lothar Matthaus, Bayern Münih'te yaşanacak teknik direktör değişikliğinden bahsetti.

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde PSG'yi 1-0 yenmesine rağmen ilk maçı 3-2 kaybeden Bayern Münih, Devler Ligi'ne veda etti.

Bundesliga'da liderlik koltuğunda oturan Bavyera ekibinin teknik direktörü Hansi Flick, yazın oynanacak Avrupa Şampiyonası'nın ardından Almanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olabilir.

PSG - Bayern Münih maçının ardından açıklamalarda bulunan Almanya'nın efsane isimlerinden Lothar Matthaus, Bayern Münih'in Julian Nagelsmann ile ilgilendiğini belirtti.

Lothar Matthaus neler söyledi?

Sky Sports Almanya'da yorumculuk yapan Lothar Matthaus, Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'nda yaşanacak teknik direktör değişimleri hakkında konuştu.

"PSG maçı, Hansi Flick'in Bayern Münih Teknik Direktörü olarak çıktığı son Şampiyonlar Ligi maçıydı. Almanya Futbol Federasyonu'nun, Joachim Löw yerine ilk tercihi o.

Bayern Münih ciddi bir şekilde Julian Nagelsmann ile ilgileniyor. Mali durumlar bile konuşuldu. İş artık imza aşamasına geldi. Bayern Münih Teknik Direktörü Hansi Flick de Almanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olacak."

Daha önce Almanya Futbl Federasyonu, yazın oynanacak Avrupa Şampiyonası'nın ardından Teknik Direktör Joachim Löw ile yolların ayrılacağını açıklamıştı.

Hansi Flick neler söyledi?

Bayern Münih'in PSG'yi 1-0 yenmesine rağmen Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından Hansi Flick açıklamalarda bulundu.

"PSG'nin hücumda ne kadar etkili olduğunu herkes gördü. Adil bir kaybeden olarak onları tebrik ederim. Yarı final için daha iyi olan taraf bizdik ancak, son vuruşlarda etkisiz kaldık."

Bayern Münih Teknik Direktörü olarak 80 karşılaşmada takımının başında yer alan Hansi Flick 66 galibiyet alarak % 82.5 galibiyet yüzdesi yakaladı. Flick'in öğrencileri bu karşılaşmalarda 7 beraberlik, 7 de mağlubiyet aldı.